Аномальная жара с нюансами: синоптик дала прогноз на День знаний

Погода в Украине 31 августа будет аномально жаркой, но местами будут ощущаться похолодания из-за приближающегося атмосферного фронта. При этом дожди ожидаются только в западных областях.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко в своем микроблоге в Facebook.

"В понедельник везде в Украине солнце и очень, очень тепло, жарко, + 30… + 35 градусов. Разве что немного на Западе иногда +28, +29 градусов - идет фронт. Но этот фронт, который принесет дожди с грозами уже 1 сентября в западных областях Украины (карта) включая похолоданием, это уже забота осени, сентября", - пишет синоптик.

Погода в Украине 31 августа Карта: facebook.com/tala.didenko

Также Диденко рассказала, где ожидать осадки 31 августа.

"Завтра в Украине везде жаркая сухая погода 1 сентября дожди ожидаются лишь в западных областях, в большинстве областей - без осадков", - подчеркнула синоптик.

По словам синоптика, в столице будет хорошая погода на День знаний.

"В Киеве 31 августа также сухо и жарко, до +32 градусов. 1 сентября в столице предполагается замечательная погода - дождя не будет, а жара ослабеет до +27, +28 градусов", - добавила Диденко.

Ранее Українські Новини писали, что синоптик дал предварительный прогноз на осень.

Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще.

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