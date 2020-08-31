Аномальна спека з нюансами: синоптик дала прогноз на День знань

Погода в Україні 31 серпня буде аномально спекотною, але місцями будуть відчуватися похолодання через наближення атмосферного фронту. При цьому дощі очікуються тільки в західних областях.

Про це написала синоптик Наталя Діденко у своєму мікроблозі в Facebook.

"У понеділок скрізь в Україні сонце і дуже тепло, жарко, +30 ... + 35 градусів. Хіба що трохи на Заході іноді + 28, +29 градусів - йде фронт. Але цей фронт, який принесе дощі з грозами вже 1 вересня в західних областях України (карта) включаючи похолоданням, це вже турбота осені, вересня ", - пише синоптик.

Погода в Україні 31 серпня Карта: facebook.com/tala.didenko

Також Діденко розповіла, де очікувати опади 31 серпня.

"Завтра в Україні всюди спекотна суха погода, 1 вересня дощі очікуються лише в західних областях, в більшості областей - без опадів", - підкреслила синоптик.

За словами синоптика, в столиці буде хороша погода на День знань.

"У Києві 31 серпня також сухо і жарко, до +32 градусів. 1 вересня в столиці передбачається чудова погода - дощу не буде, а спека послабшає до +27, +28 градусів", - додала Діденко.

Раніше Українські Новини писали, що синоптик дав попередній прогноз на осінь.

Крім того, метеорологи застерігають, що надалі стихія вируватиме частіше.

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