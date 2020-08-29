В Киеве третий день подряд растет заболеваемость коронавирусом. За сутки умерли шестеро

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 28 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 265 человек до 12 984, умерших - на 6 до 193.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Количество заболевших коронавирусом в Киеве и в дальнейшем увеличивается. За прошлые сутки вирус обнаружили у 265 человек. В частности, у 19 детей. 6 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 193 киевлян. Сегодня в столице уже 12 984 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он.

В частности, заболели 129 женщин в возрасте от 19 до 78 лет, 117 мужчин в возрасте от 19 до 81 лет, 10 девочек от 4 до 17 лет и 9 мальчиков от 2 лет до 12.

Заболели в том числе и 11 медиков.

В больницы столицы попали 48 пациентов, другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за прошлые сутки 159 человек, всего коронавирус преодолели 4 229 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 50. В Днепровском - 40. В Деснянском районе - 34 случая", - добавил Кличко.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 28 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 93 человека до 5 489, умерших - на 2 человека до 95.

27 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 481 до 116 978, количество умерших от заболевания - уменьшилось на 41 человек до 2 492 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев увеличилось на 1,76%, новых летальных случаев - уменьшилось на 14,5%.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости