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29 августа 2020, суббота, 20:54 117
Общество 2020-08-29T20:54:08+03:00
Українські Новини
Киевляне собирают подписи под петицией о переименовании проспекта Бандеры в проспект Патона

Киевляне собирают подписи под петицией о переименовании проспекта Бандеры в проспект Патона

Надежда Комендантова
Голосование, Петиция, электронная петиция, Борис Патон, Переименование улицы
Патон Борис Фото: Факты
Патон Борис Фото: Факты

На сайте Киевской городской государственной администрации появилась петиция о переименовании проспекта лидера украинского националистического движения Степана Бандеры в Киеве, которому хотят присвоить имя недавно умершего украинского ученого Бориса Патона.

Такая же петиция появилась на сайте президента Украины.

Текст петиции на сайте КГГА, поданной Виктором Николаевичем Баситым, предлагается переименовать проспект С. Бандеры в проспект Б. Патона. Уже собрано 353 подписи из 10 000 необходимых, на сбор подписей есть еще 87 дней. Если соберется необходимое количество, петицию будут обязаны рассмотреть.

Петиция о переименовании проспекта Бандеры в проспект Патона на сайте КГГА.Петиция о переименовании проспекта Бандеры в проспект Патона на сайте КГГА.

Свое предложение автор объясняет тем, что это нужно сделать для увековечивание памяти академика Бориса Патона.

На сайте президента собрано 220 подписей из 25 000, которые необходимы, чтобы петицию рассмотрел Зеленский.

Петиция о переименовании проспекта Бандеры в проспект Патона на сайте президента.Петиция о переименовании проспекта Бандеры в проспект Патона на сайте президента.

Ранее Українські Новини сообщали о самых ярких фактах биографии Бориса Патона, который 19 августа ушел из жизни.

Также в марте 2020 года стало известно о желании Бориса Патона покинуть пост президента НАНУ.

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