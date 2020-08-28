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28 августа 2020, пятница, 13:30 14
Общество 2020-08-28T13:30:54+03:00
Українські Новини
В Киеве количество новых случаев коронавируса продолжает расти

В Киеве количество новых случаев коронавируса продолжает расти

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: Facebook/ Nataly Pachkova
Коронавирус. Фото: Facebook/ Nataly Pachkova

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 27 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 251 человека до 12 719, умерших - на 9 до 187.

Об этом в ходе брифинга сообщил мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко, передают Українськi Новини.

"Количество больных коронавирусом в Киеве за прошедшие сутки увеличилось на 251 человека. За весь период пандемии у нас самое большое количество летальных случаев - умерли 9 человек. Всего коронавирус унес жизни 187 киевлян. На сегодня в столице уже 12 719 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал он.

Заболели 139 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, 101 мужчина в возрасте от 20 до 80 лет, 5 девочек от 3 до 16 лет и 6 мальчиков от 1 до 16 лет.

Заболели также 10 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 47 человека, другие находятся на самоизоляции под контролем врачей.

На сегодняшний день в стационарах Киева находятся 486 пациентов, 101 больной - в тяжелом состоянии, 14 - под аппаратами искусственной вентиляции легких.

Выздоровели за сутки 95 человек.

В общем коронавирус преодолели 4 070 киевлян.

Наибольшее количество случаев заболевания обнаружено в Дарницком и Деснянском районах - по 39 случаев, в Днепровском - 37, Святошинском - 30.

Как сообщали Українськi Новини, заболеваемость коронавирусом стремительно растет третий день подряд.

Также 29 регионов отнесены к "красной зоне", Киев остался в "желтой".

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