Премьер-министр Шмыгаль второй месяц подряд получает одинаковую зарплату

Заработная плата премьер-министра Дениса Шмыгаля за июль составила 47,230 тыс. гривен. Это столько же, сколько было в предыдущем месяце.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Должностной оклад премьера составил 52 637 гривен, командировочные - 2 408 гривен.

Однако согласно ограничению по размеру зарплаты чиновников, установленному законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год", из должностного оклада вычтено 7 815 гривен.

Таким образом, сумма средств, начисленная Шмыгалю в июле, составила 47 230 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 9 209 гривен.

Фактическая сумма, полученная Шмыгалем, составила 38 020 гривен.

Как сообщали Українські Новини, 4 марта Верховная Рада приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука и назначила новым премьер-министром вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.

Шмыгаль задекларировал 3,39 млн гривен зарплаты за 2019 год.

Верховная Рада ограничила на время карантина заработную плату чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний и членов наблюдательных советов государственных компаний до размеров 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен).

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