подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
29 августа 2020, суббота, 05:38 314 Документ
Кабмин 2020-08-29T07:15:02+03:00
Українські Новини
Премьер-министр Шмыгаль второй месяц подряд получает одинаковую зарплату

Премьер-министр Шмыгаль второй месяц подряд получает одинаковую зарплату

Кира Молчанова
Зарплата, Премьер-министр, Денис Шмыгаль, Зарплата чиновников
Денис Шмыгаль. Скриншот трансляции канала
Денис Шмыгаль. Скриншот трансляции канала "Рада"

Заработная плата премьер-министра Дениса Шмыгаля за июль составила 47,230 тыс. гривен. Это столько же, сколько было в предыдущем месяце.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Должностной оклад премьера составил 52 637 гривен, командировочные - 2 408 гривен.

Однако согласно ограничению по размеру зарплаты чиновников, установленному законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год", из должностного оклада вычтено 7 815 гривен.

Таким образом, сумма средств, начисленная Шмыгалю в июле, составила 47 230 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 9 209 гривен.

Фактическая сумма, полученная Шмыгалем, составила 38 020 гривен.

Как сообщали Українські Новини, 4 марта Верховная Рада приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука и назначила новым премьер-министром вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.

Шмыгаль задекларировал 3,39 млн гривен зарплаты за 2019 год.

Верховная Рада ограничила на время карантина заработную плату чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний и членов наблюдательных советов государственных компаний до размеров 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен).

Больше новостей о: Зарплата Премьер-министр Денис Шмыгаль Зарплата чиновников

Из-за коронавируса зарплату генпрокурора Венедикто...
Шмыгаль допускает проведение переговоров о погашен...
После взрыва в Бейруте Шмыгаль поручил проверить у...
В июле средняя зарплата увеличилась на 2% и теперь...
Назначение Сытника директором НАБУ было неконституционным, — КС
Запрет на въезд иностранцев в Украину могут смягчить и впускать туристов из "зеленой зоны"
Новости
Министр экономики заработал в июле на 100 тыс. гривен меньше своего заместителя 07:00
Зарплата Стефанишиной за июль составила 47,2 тыс. гривен 06:55 Документ
Вице-премьер-министр второй месяц получает отпускные. Сколько заработал Резников в июле 06:13 Документ
Дмитрий Кулеба. Фото: Facebook/Dmytro Kuleba
Кулеба в июле получил зарплату втрое меньше своего зама 06:00 Документ
Премьер-министр Шмыгаль второй месяц подряд получает одинаковую зарплату 05:38 Документ
больше новостей
В Минсоце рассказали, при каких условиях декретный отпуск засчитывается в страховой стаж 05:10 Инфографика
Кто не получит надбавку за годы вредного стажа. В пенсионном фонде рассказали о начислении пенсии 05:30
Как будут работать школы с 1 сентября. Главные правила и запреты от Минздрава 05:45
Сегодня вузы опубликуют списки поступивших на бюджет. До какого числа и как подавать оригиналы документов 09:10
В киевском вузе рассказали, как студенты будут учиться на карантине с 1 сентября 05:45
больше новостей
Порошенко просит НАБУ открыть дело против Венедиктовой 13:14
Порвался самый большой флаг Украины, поднятый в Киеве несколько дней назад 13:56
Как будут работать школы с 1 сентября. Главные правила и запреты от Минздрава 05:45
Сегодня вузы опубликуют списки поступивших на бюджет. До какого числа и как подавать оригиналы документов 09:10
Подозреваемый в даче взятки Сытнику и Холодницкому внес залог 42 млн гривен и вышел из СИЗО 11:47
больше новостей
Тунис закрыл границы для украинцев
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok