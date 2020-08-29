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29 серпня 2020, субота, 05:38 5
Кабмін 2020-08-29T07:00:01+03:00
Українські Новини
Прем'єр-міністр Шмигаль другий місяць поспіль отримує однакову зарплату

Прем'єр-міністр Шмигаль другий місяць поспіль отримує однакову зарплату

Кира Молчанова
зарплата депутатів, зарплата чиновників, зарплати Кабміну, Шмигаль
Денис Шмигаль. Скріншот трансляції каналу
Денис Шмигаль. Скріншот трансляції каналу "Рада"

Заробітна плата прем'єр-міністра Дениса Шмигаль за липень склала 47,230 тис. гривень. Це стільки ж, скільки було в попередньому місяці.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Посадовий оклад прем'єра склав 52 637 гривень, на відрядження - 2 408 гривень. Проте згідно з обмеженням за розміром зарплати чиновників, встановленому законом "Про державний бюджет України на 2020 рік", з посадового окладу вирахувано 7 815 гривень. Таким чином, сума коштів, нарахована Шмигалю в липні, склала 47 230 гривень. Сума утриманих податків склала 9 209 гривень. Фактична сума, отримана Шмигалем, склала 38 020 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня Верховна Рада прийняла відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і призначила новим прем'єр-міністром віцепрем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля.

Шмигаль задекларував 3,39 млн гривень зарплати за 2019 рік.

Верховна Рада обмежила на час карантину заробітну плату чиновників, депутатів, прокурорів, суддів, керівництва і правління державних компаній і членів наглядових рад державних компаній до розмірів 10 мінімальних заробітних плат (47,2 тис. гривень).

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