Прем'єр-міністр Шмигаль другий місяць поспіль отримує однакову зарплату

Заробітна плата прем'єр-міністра Дениса Шмигаль за липень склала 47,230 тис. гривень. Це стільки ж, скільки було в попередньому місяці.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Посадовий оклад прем'єра склав 52 637 гривень, на відрядження - 2 408 гривень. Проте згідно з обмеженням за розміром зарплати чиновників, встановленому законом "Про державний бюджет України на 2020 рік", з посадового окладу вирахувано 7 815 гривень. Таким чином, сума коштів, нарахована Шмигалю в липні, склала 47 230 гривень. Сума утриманих податків склала 9 209 гривень. Фактична сума, отримана Шмигалем, склала 38 020 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня Верховна Рада прийняла відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і призначила новим прем'єр-міністром віцепрем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля.

Шмигаль задекларував 3,39 млн гривень зарплати за 2019 рік.

Верховна Рада обмежила на час карантину заробітну плату чиновників, депутатів, прокурорів, суддів, керівництва і правління державних компаній і членів наглядових рад державних компаній до розмірів 10 мінімальних заробітних плат (47,2 тис. гривень).

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