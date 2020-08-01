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01 августа 2020, суббота, 08:00 75 Документ
Кабмин 2020-08-01T08:00:01+03:00
Українські Новини
В Кабмине показали, сколько заработал Шмыгаль за июнь: из оклада вычли 8,8 тыс. гривен

В Кабмине показали, сколько заработал Шмыгаль за июнь: из оклада вычли 8,8 тыс. гривен

Валерия Драгомирова
Кабмин, Зарплата, Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль

Заработная плата премьер-министра Дениса Шмыгаля за июнь составила 47,230 тыс. гривен, в то время, как в мае составила 46,6 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Должностной оклад премьера составил 50 322 гривны, командировочные - 5 757 гривен.

Однако согласно ограничению по размеру зарплаты чиновников, установленному законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год", из должностного оклада вычтено 8 850 гривен.

Таким образом, сумма средств, начисленная Шмыгалю в июне, составила 47 230 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 9 209 гривен.

Фактическая сумма, полученная Шмыгалем, составила 38 020 гривен.

Как сообщали Українські Новини, 4 марта Верховная Рада приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука и назначила новым премьер-министром вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.

Шмыгаль задекларировал 3,39 млн гривен зарплаты за 2019 год.

Верховная Рада ограничила на время карантина заработную плату чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний и членов наблюдательных советов государственных компаний до размеров 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен).

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