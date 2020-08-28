Ювелірна "піраміда". Як працювала компанія B2B Jewelery і чому їй довіряли

Компанія B2B Jewelery , яка відкривала свій офіс і в Казахстані , в офіс якої прийшли співробітники СБУ, підозрюється в привласненні понад 250 млн доларів більш як 600 тисяч вкладників. Всупереч заявам СБУ, сайт B2B Jewelery досі працює: там можна реєструватися і купувати ювелірні вироби. Н а сайті можна було купити сертифікат на суму від тисячі гривень. Його прибутковість нібито становила B2B Jewelery. Кешбек пропонують від 104% до 182% від вартості покупки.

Незважаючи на неправдоподібність обіцянок, фінансова піраміда проіснувала кілька років.

Як повідомляє видання "Страна" , мережа B2B Jewelery не існувала як юридична особа. Це проєкт ювелірного заводу "Шарм". Статутний капітал ТОВ "Шарм Голд" становить 157,4 тисячі гривень. Фірму зареєстрували в 2014 році на на Миколу Гонту.

Раніше він вже був замішаний в скандалі. В його будинку проводили обшуки у справі про турецьке золото. Правоохоронці підозрювали, що Гонта поставляв контрабандою ювелірні прикраси з Туреччини. В Україні на них перебивали клеймо і продавали. З'ясувалося, що так змогли реалізувати 600 тисяч штук ювелірних виробів. Однак згодом справу закрили, як ще кілька справ, де він фігурував.

Як працювала золота піраміда?

Компанія B2B Jewelry спочатку працювала як мережа ювелірних магазинів в Костополі, Славуті, Жовтих Водах, Самборі, Світловодську, Кривому Розі, в зарубіжних Нур-Султані, Володимирі, Рязані. У цих магазинах можна було купити ювелірні вироби. Але разом з ними покупцям пропонувався кешбек - від 104% суми покупки частинами на карту. Якщо купити ще, то кешбек збільшувався. Але купити можна було не золото, а сертифікат і отримувати за нього 400% річних. Прибуток виплачували щотижня. Але сертифікати продавали не всім, а тільки за рекомендацією людини, яка вже зробила покупку. Вона отримувала свої відсотки за кожного "новачка". Сертифікати нібито можна було в будь-який момент обміняти на золото. Це вселяло впевненість у вкладників, більшість з яких були пенсіонерами.

"Рахуйте самі. Роздрібна вартість золота в прикрасах зараз тримається на рівні 1650 гривень за грам. Підвищити цінник ювеліри не можуть, оскільки попит і так невисокий. При цьому золота сировина дорожчає і вже досягло позначки майже 64 долари за грам. В структурі собівартості частка сировини - 55-80%, але є ж ще інші витрати - зарплати, податки тощо", - пояснює президент Союзу ювелірів Дмитро Видолоб.

За його словами, у B2B Jewelry не було видатних сучасних виробів, які могли б забезпечити особливу успішність бізнесу. Рентабельність компанії навряд чи перевищувала середню в галузі - тобто 10-15%.

Якби B2B Jewelry довелося погасити золотом вклади на 250 млн доларів, потрібно було б віддати людям 6,7 тонн. Такий обсяг зараз виробляють за рік тільки окремі великі заводи. І він істотно перевищує обсяги продажів ювелірних прикрас в нашій країні.

За даними СБУ, власники "піраміди" придбали один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об'єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тис. Доларів кожен, а також коштовності і різну нерухомість. 27 серпня біля них пройшли обшуки. Суд наклав арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме і нерухоме майно, в тому числі оформлення на підконтрольні юридичні особи, яких налічувалося понад 100.

Однак ювеліри не вірять, що організатор "піраміди" буде покараний. А постраждалі вкладники швидше за все не повернуть свої гроші.

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