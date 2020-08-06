Компания B2B jewelry открыла ювелирный магазин в Казахстане

Ювелирный салон украинской компании B2B jewelry снова открывается в Казахстане. Об этом сообщили на официальном канале сети B2B Jewelry.

"Мы долго к этому шли и ни на секунду не сомневались - правда будет на нашей стороне. Сразу после окончания карантина (предварительно после 17 августа 2020 года) жители Алматы снова смогут купить украшения в салоне B2B Jewelry. Вместе с магазином заработает и наш колл центр. Все партнеры в Казахстане получат любую информацию и консультацию от наших специалистов", - прокомментировал Николай Гонта.

По его словам, совсем скоро в Казахстане заработают все магазины B2B, а также будут открыты новые ювелирные салоны компании.

Напомним, 15 марта департамент экономических расследований Казахстана разгромил магазины B2B jewerly, изъяли весь товар и даже мебель и технику в магазинах, при этом, сотрудники органов не провели необходимого описания изъятого товара и техники. Данные факты зафиксировали сотрудники магазина на собственные смартфоны.