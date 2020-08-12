У Кличко профинансируют до 50% стоимости жилья при приобретении льготным категориями киевлян

Департамент строительства и жилищного обеспечения Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщил, что отныне программой софинансирования на приобретение жилья в Киеве могут воспользоваться все льготные категории киевлян.

Об этом говорится на официальном портале Киева.

"Бюджетные средства направляются на оплату части стоимости жилья для граждан, состоящих на квартирном учете в столичных райгосадминистрациях. Согласно требованиям Порядка, для граждан, имеющих статус лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины (участников АТО и членов их семей), предельная часть стоимости составляет 50% фактической стоимости каждого квадратного метра жилья, для других льготных категорий - 30%", - пояснил директор департамента Сергей Мартынчук.

В столичном бюджете для реализации программы "Доступное жилье" предусмотрено 208,5 млн гривен. Ранее программой пользовались только граждане, имеющие статус лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины (участников АТО и членов их семей), а теперь программа стала доступной для всех льготных категорий.

Лиц, которые могут приобрести жилье на условиях софинансирования, определяют районные государственные администрации. Соответствующие списки подают главному распорядителю бюджетных средств для заключения договоров (согласно Порядку).

Чтобы принять участие в программе, граждане должны обратиться с соответствующим заявлением в отдел учета и распределения жилой площади районной госадминистрации (по месту пребывания на квартирном учете).

Средства выделяются в соответствии с распоряжением КГГА №1249 "Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в бюджете города Киева на приобретение жилья для отдельных категорий населения в соответствии с законодательством".