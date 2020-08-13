В июле квартиры на вторичке в Киеве подорожали на 2,4%

В июле по сравнению с июнем средние цены на жилье на вторичном рынке недвижимости Киева повысились на 2,4%, или на 904 гривны до 39 141 гривны/кв. м.

Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического портала "Столичная недвижимость", передают Українськi Новини.

По сравнению с июлем 2019 года средняя цена на жилье в Киеве увеличилась на 12,6%, с начала текущего года - на 10,3%.

При этом предложение в июле по сравнению с июнем увеличилось на 24% до 12 417 квартир.

Также объем предложений увеличился по общей площади на 19,7%, в долларовом выражении - на 18%.

Сообщается, что в структуре предложения по полным ценам за объект преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долларов - 46%.

Доля квартир в ценовой категории до 50 тыс. долларов составляет 17% от общего предложения, в категории от 100 до 150 тыс. долларов - 18%, от 150 до 250 тыс. долларов - 13% и от 250 тыс. долларов - 6%.

Наибольшее количество квартир предлагалось в Дарницком районе - 16%, в Голосеевском - 15%, в Печерском и Шевченковском – по 12%, в Днепровском и Соломенском районах - по 10%.

Наименьшая доля продаваемых квартир в Подольском и Оболонской районах - по 7%, в Святошинском – 6% и Деснянском – 5%.

При этом в общем объеме однокомнатные квартиры заняли 27%, двухкомнатные - 31%, трехкомнатные - 34% и четырехкомнатные - 8%.

Как сообщали Українськi Новини, Киев намерен профинансировать до 50% стоимости жилья для льготных категорий.

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