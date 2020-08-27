В Черновцах после запрета на работу троллейбусов транспорт снова курсирует, но в режиме спецперевозок

Утром в четверг, 27 августа, в Черновцах возобновили движение все маршрутки, а также троллейбусы, которым в среду, 26 авуста, запретили осуществлять перевозки пассажиров, так как город отнесли к "красной зоне". На данный момет транспорт курсирует в режиме специальных перевозок.

Об этом корреспонденту molbuk.ua сообщил заместитель городского головы Черновцов Дмитрий Сирман.

По словам Сирмана, кроме троллейбусов, в четверг на линии вышли все маршрутки, которые осуществляют перевозки пассажиров в режиме спецперевозок. Для того, чтобы воспользоваться ими, пассажир должен продемонстрировать водителю специальный проездной или справку с места работы.

"Город полностью обеспечен общественным транспортом", - сказал он.

Сирман напомнил, что стоимость проезда в троллейбусах составляет 5 гривен за поездку, а в маршрутках - 7 гривен.

"В первую очередь приоритет - для людей, которые обеспечивают жизнедеятельность города", - добавил заместитель городского головы.

Отмечается, что в Черновцах в среду примерно в 12.00 прекратил работу весь общественный транспорт. Движение троллейбусов было прекращено после того, как сотрудники патрульной полиции остановили водителя троллейбуса и пытались наложить на него протокол об административном правонарушении.

Как соообщали Українські Новини, в Черновцах протестовали против карантинных ограничений.

Ранее в Черновцах от коронавируса умер итальянец.

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