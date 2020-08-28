С 31 августа в Ивано-Франковске частично останавливается общественный транспорт. Работают только спецрейсы

С 31 августа общественный транспорт в Ивано-Франковске будет работать в режиме спецрейсов из-за отнесения города к "красной" зоне.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передают Українські Новини.

"Как вы знаете, государственная комиссия по ТЭБ (техногенно-экологической безопасности) и чрезвычайным ситуациям относит наш город к красной зоне с 31 августа... Планируем, что с 31 августа транспорт будет работать в режиме спецрейсов, но по обычным маршрутам", - написал он.

Также Марцинкив сообщил, что образовательные учреждения с начала учебного года не откроются.

Кроме того он заявил, что решение об отнесении Ивано-Фраковска к "красной" зоне является политическим; по его словам, больницы города принимают пациентов со всей области и при этом справляются, а загруженность коек колеблется на уровне 32-34%.

Марцинкив обратился к Президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и правительству с требованием пересмотреть свое решение и учесть настоящие показатели заболеваемости в Ивано-Фраковске.

Как сообщали Українськi Новини, карантин в Украине снова продлили до конца октября.

Также, по состоянию на 24 августа, 14 регионов были отнесены к "красной зоне".

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