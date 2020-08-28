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  • В июле средняя зарплата увеличилась на 2% и теперь составляет 11,8 тыс. гривен, — Госстат
28 августа 2020, пятница, 15:45 307
Экономика 2020-08-28T15:45:23+03:00
Українські Новини
В июле средняя зарплата увеличилась на 2% и теперь составляет 11,8 тыс. гривен, — Госстат

В июле средняя зарплата увеличилась на 2% и теперь составляет 11,8 тыс. гривен, — Госстат

Кира Молчанова
Зарплата, Госстат, повышение зарплат, средняя зарплата
Деньги.
Деньги.

Еще до повышения "минималки" в июле средняя заработная плата увеличилась по сравнению с июнем на 2%, или на 225 гривен до 11 804 гривен в месяц.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 17 053 гривны/месяц.

Самый низкий уровень зафиксирован в Черновицкой области, где средняя зарплата составила 9 322 гривны/месяц.

Средняя заработная плата населения Украины в июне, гривен:

  июнь июнь в % к маю
Средняя 11804 102,0
Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства 10478 110,2
Промышленность 13153 105,8
- Добывающая промышленность 17586 107,7
- из него добыча каменного, бурого угля и торфа 11860 105,7
- Обрабатывающая промышленность 11080 105,5
- пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия 7733 111,3
- текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви 10247 107,3
- производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность 17865 107,4
- производство кокса, продуктов нефтепереработки 13067 106,0
- химическое производство 20115 104,0
- производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 11315 107,1
- производство резиновых и пластмассовых изделий, и других неметаллических минеральных изделий 14370 105,1
- металлургия и обработка металла 11410 103,9
- производство компьютеров, электронной и оптической продукции 12963 107,2
- производство электрического и электронного оборудования 11167 109,4
- производство машин и оборудования 10881 96,0
- производство транспортного оборудования 11625 108,1
- производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 11809 108,9
- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 16974 104,8
- Водоснабжения; канализация, обращения с отходами 10247 105,4
Строительство 9948 103,1
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления 11515 106,7
Транспорт и связь 11991 105,3
Временное размещение и организация питания 5815 111,7
Информация и телекоммуникации 19789 104,6
Финансовая деятельность 20352 105,3
Операции с недвижимостью 9315 106,0
Профессиональная, научная и техническая деятельность 15772 100,0
Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 9893 104,9
Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование 17639 107,6
Образование 9328 86,5
Здравоохранение и социальная помощь 8560 96,8
Искусство, спорт, развлечения и отдых: 10285 108,2
Предоставление других услуг 12111 105,7

Как сообщали Українські Новини, в июне средняя заработная плата увеличилась по сравнению с маем на 9,8%, или на 1 037 гривен до 11 579 гривен в месяц.

За последний месяц в Украине список самых высокооплачиваемых вакансий заняла IT-сфера.

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