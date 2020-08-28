В июле средняя зарплата увеличилась на 2% и теперь составляет 11,8 тыс. гривен, — Госстат

Еще до повышения "минималки" в июле средняя заработная плата увеличилась по сравнению с июнем на 2%, или на 225 гривен до 11 804 гривен в месяц. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини. Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 17 053 гривны\/месяц. Самый низкий уровень зафиксирован в Черновицкой области, где средняя зарплата составила 9 322 гривны\/месяц. Средняя заработная плата населения Украины в июне, гривен: июнь июнь в % к маю Средняя 11804 102,0 Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства 10478 110,2 Промышленность 13153 105,8 - Добывающая промышленность 17586 107,7 - из него добыча каменного, бурого угля и торфа 11860 105,7 - Обрабатывающая промышленность 11080 105,5 - пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия 7733 111,3 - текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви 10247 107,3 - производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность 17865 107,4 - производство кокса, продуктов нефтепереработки 13067 106,0 - химическое производство 20115 104,0 - производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 11315 107,1 - производство резиновых и пластмассовых изделий, и других неметаллических минеральных изделий 14370 105,1 - металлургия и обработка металла 11410 103,9 - производство компьютеров, электронной и оптической продукции 12963 107,2 - производство электрического и электронного оборудования 11167 109,4 - производство машин и оборудования 10881 96,0 - производство транспортного оборудования 11625 108,1 - производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 11809 108,9 - Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 16974 104,8 - Водоснабжения; канализация, обращения с отходами 10247 105,4 Строительство 9948 103,1 Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления 11515 106,7 Транспорт и связь 11991 105,3 Временное размещение и организация питания 5815 111,7 Информация и телекоммуникации 19789 104,6 Финансовая деятельность 20352 105,3 Операции с недвижимостью 9315 106,0 Профессиональная, научная и техническая деятельность 15772 100,0 Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 9893 104,9 Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование 17639 107,6 Образование 9328 86,5 Здравоохранение и социальная помощь 8560 96,8 Искусство, спорт, развлечения и отдых: 10285 108,2 Предоставление других услуг 12111 105,7 Как сообщали Українські Новини, в июне средняя заработная плата увеличилась по сравнению с маем на 9,8%, или на 1 037 гривен до 11 579 гривен в месяц. За последний месяц в Украине список самых высокооплачиваемых вакансий заняла IT-сфера.