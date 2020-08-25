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25 августа 2020, вторник, 05:30 2264
Общество 2020-08-25T05:30:01+03:00
Українські Новини
Зарплаты от 80 тысяч гривен. Какие вакансии в Украине самые высокооплачиваемые

Зарплаты от 80 тысяч гривен. Какие вакансии в Украине самые высокооплачиваемые

Анна Рудык
Зарплата, Зарплаты, средняя зарплата, Зарплаты в Украине
Деньги
Деньги

За последний месяц в Украине список самых высокооплачиваемых вакансий заняла IT-сфера. О том, на какой доход могут рассчитывать программисты, пишет Обозреватель со ссылкой на данные статистики одного из крупнейших кадровых порталов

Так, если в предыдущие месяцы в списке вакансий с высокими зарплатами также появлялись и менеджеры в разных сферах, сейчас же абсолютно все предложения для программистов.

Самые высокооплачиваемые вакансии:

  • Senior IOS developer c зарплатой 90 тыс. грн;
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  • Senior Java developer c зарплатой 85 тыс. грн;
  •  
  • Senior Front-End developer c зарплатой 85 тыс. грн;
  •  
  • Team Lead PHP developer c зарплатой 80 тыс. грн;
  •  
  • Senior Javascrip developer c зарплатой 80 тыс. грн.

Также согласно оценкам министерства развития экономики, в следующем году украинцы в среднем будут зарабатывать на 12,1% больше. Тут важно отметить, что это далеко не значит, что мы станем богаче: часть повышенной зарплаты съест инфляция. В 2022-м в среднем плата увеличится на 6%, а в 2023-м – еще на 5,1%.

Как будут расти средние зарплаты:

  • в 2021-м – 13 632 грн;
  • в 2022-м – 15 414 грн;
  • в 2023-м – 17 169 грн.

Как сообщали Українські Новини, в КГГА рассказали, что средняя зарплата киевлян к 2023 году будет почти 23 тыс. гривен.

Также в мае средняя заработная плата увеличилась по сравнению с апрелем на 1,1%, или на 112 гривен до 10 542 гривен в месяц.

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