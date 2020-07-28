В июне средняя зарплата увеличилась на 9,8% до 11,6 тыс. гривен, – Госстат

В то время, как Федерация работодателей Украины заявила, что повышение минимальной заработной платы на 38% не является обоснованным, в июне средние ежемесячные выплаты увеличились по сравнению с маем на 9,8%, или на 1 037 гривен до 11 579 гривен в месяц.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 16 393 гривен/месяц.

Самый низкий уровень зафиксирован в Черновицкой области, где средняя зарплата составила 9 504 гривен/месяц.

Средняя заработная плата населения Украины в июне, гривен:

июнь июнь в % к маю Средняя 11579 109,8 Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства 9508 106,1 Промышленность 12430 105,4 - Добывающая промышленность 16333 101,3 - из него добыча каменного, бурого угля и торфа 11215 106,3 - Обрабатывающая промышленность 10500 100,4 - пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия 6946 126,3 - текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви 9552 111,1 - производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность 16637 96,3 - производство кокса, продуктов нефтепереработки 12328 103,0 - химическое производство 19350 96,3 - производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 10562 109,0 - производство резиновых и пластмассовых изделий, и других неметаллических минеральных изделий 13669 101,4 - металлургия и обработка металла 10987 115,1 - производство компьютеров, электронной и оптической продукции 12090 100,0 - производство электрического и электронного оборудования 10208 112,6 - производство машин и оборудования 11335 117,6 - производство транспортного оборудования 10758 117,8 - производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 10844 108,0 - Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 16199 106,0 - Водоснабжения; канализация, обращения с отходами 9721 104,8 Строительство 9647 110,4 Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления 10795 106,6 Транспорт и связь 11388 109,3 Временное размещение и организация питания 5207 135,2 Информация и телекоммуникации 18926 103,2 Финансовая деятельность 19324 102,6 Операции с недвижимостью 8786 106,6 Профессиональная, научная и техническая деятельность 15776 101,1 Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 9431 103,5 Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование 16386 110,3 Образование 10787 123,9 Здравоохранение и социальная помощь 8841 115,7 Искусство, спорт, развлечения и отдых: 9506 116,3 Предоставление других услуг 11463 109,3

Как сообщали Українські Новини, в мае средняя заработная плата увеличилась по сравнению с апрелем на 1,1%, или на 112 гривен до 10 542 гривен в месяц.

Также Кабинет Министров планирует увеличить минимальную зарплату до 6 тыс. гривен с 1 января 2021 года.