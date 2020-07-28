подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
28 июля 2020, вторник, 17:34 232
Финансы 2020-07-28T17:34:01+03:00
Українські Новини
В июне средняя зарплата увеличилась на 9,8% до 11,6 тыс. гривен, – Госстат

В июне средняя зарплата увеличилась на 9,8% до 11,6 тыс. гривен, – Госстат

Ирина Николенко
Госстат, повышение зарплат, средняя зарплата, Зарплата за июнь
Средняя зарплата в Украине 2020. Фото: 112.ua
Средняя зарплата в Украине 2020. Фото: 112.ua

В то время, как Федерация работодателей Украины заявила, что повышение минимальной заработной платы на 38% не является обоснованным, в июне средние ежемесячные выплаты  увеличились по сравнению с маем на 9,8%, или на 1 037 гривен до 11 579 гривен в месяц.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 16 393 гривен/месяц.

Самый низкий уровень зафиксирован в Черновицкой области, где средняя зарплата составила 9 504 гривен/месяц.

Средняя заработная плата населения Украины в июне, гривен:

  июнь июнь в % к маю
Средняя 11579 109,8
Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства 9508 106,1
Промышленность 12430 105,4
- Добывающая промышленность 16333 101,3
- из него добыча каменного, бурого угля и торфа 11215 106,3
- Обрабатывающая промышленность 10500 100,4
- пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия 6946 126,3
- текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви 9552 111,1
- производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность 16637 96,3
- производство кокса, продуктов нефтепереработки 12328 103,0
- химическое производство 19350 96,3
- производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 10562 109,0
- производство резиновых и пластмассовых изделий, и других неметаллических минеральных изделий 13669 101,4
- металлургия и обработка металла 10987 115,1
- производство компьютеров, электронной и оптической продукции 12090 100,0
- производство электрического и электронного оборудования 10208 112,6
- производство машин и оборудования 11335 117,6
- производство транспортного оборудования 10758 117,8
- производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 10844 108,0
- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 16199 106,0
- Водоснабжения; канализация, обращения с отходами 9721 104,8
Строительство 9647 110,4
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления 10795 106,6
Транспорт и связь 11388 109,3
Временное размещение и организация питания 5207 135,2
Информация и телекоммуникации 18926 103,2
Финансовая деятельность 19324 102,6
Операции с недвижимостью 8786 106,6
Профессиональная, научная и техническая деятельность 15776 101,1
Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 9431 103,5
Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование 16386 110,3
Образование 10787 123,9
Здравоохранение и социальная помощь 8841 115,7
Искусство, спорт, развлечения и отдых: 9506 116,3
Предоставление других услуг 11463 109,3

Как сообщали Українські Новини, в мае средняя заработная плата увеличилась по сравнению с апрелем на 1,1%, или на 112 гривен до 10 542 гривен в месяц.

Также Кабинет Министров планирует увеличить минимальную зарплату до 6 тыс. гривен с 1 января 2021 года.

Больше новостей о: Госстат повышение зарплат средняя зарплата Зарплата за июнь

Госстат обнародовал статистику смертности в Украин...
С июньской зарплаты министра по делам ветеранов Бе...
Пенсионный фонд увеличил показатель средней зарпла...
Повышение "минималки" в кризис может привести к ув...
Боевики второй день подряд нарушают режим прекращения огня
Кучма решил прекратить работу в ТКГ
Новости
Лукашенко признался, что переболел коронавирусом 18:17
Кличко заявил о намерении сохранить Протасов Яр 18:09
Украинцы резко перестали доверять антикоррупционерам, — исследования Центра Разумкова 18:01
НААУ и Судебная администрация начали тестирование "Электронного суда" 17:55
Курс гривны на межбанке снизился после укрепления 17:48
больше новостей
"ArcelorMittal" и власть пытаются договориться за спинами жителей Кривого Рога, - инициатор уголовного дела об экоциде Татьяна Лампика 11:49 Документ
Половина Киева осталась без света из-за аварийного отключения 20:24
Шабунин занял полмиллиона на дом у собственной тещи-пенсионерки, - СМИ 14:45
Экспорт зерновых в июне упал, а импорт вырос. Какой злак больше всего интересует иностранных покупателей 07:00
Солдат произнес речь на фоне РПГ. Скриншот видео
Воин на передовой записал обращение к протестующим из-за перемирия 23:42
больше новостей
"ArcelorMittal" и власть пытаются договориться за спинами жителей Кривого Рога, - инициатор уголовного дела об экоциде Татьяна Лампика 11:49 Документ
Порошенко улетел отдыхать в Бодрум на самолете за 15 тысяч евро в день митинга своей партии на Банковой 15:42
Шабунин занял полмиллиона на дом у собственной тещи-пенсионерки, - СМИ 14:45
Солдат произнес речь на фоне РПГ. Скриншот видео
Воин на передовой записал обращение к протестующим из-за перемирия 23:42
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Порошенко просил у Януковича разрешения баллотироваться в мэры Киева в 2012-2013, — Жвания 07:30
больше новостей
Кличко пришел на заседание Киевсовета на костылях
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok