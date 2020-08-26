"Минималку" подняли до 5 тыс. гривен. Что это даст украинцам

Накануне Верховная Рада начиная с сентября увеличила минимальную зарплату с 4,7 тыс. до 5 тыс. гривен.

За тем, как это происходило, можно было наблюдать в трансляции из Верховной Рады.

За соответствующий законопроект проголосовали 326 депутатов при минимально необходимых 226, в целом - 295 депутатов.

Согласно документу, в 2020 году устанавливается минимальная заработная плата в месячном размере с 1 сентября – 5 000 гривен, а в почасовом размере с 1 сентября - 29,2 гривны.

Таким образом, доходы госбюджета устанавливаются в сумме 978,37 млрд гривен, в том числе доходы общего фонда госбюджета - в сумме 857,94 млрд гривен и доходы специального фонда госбюджета - в сумме 120,42 млрд гривен.

При этом расходы госбюджета устанавливаются в сумме 1,268 трлн гривен, в том числе расходы общего фонда госбюджета - в сумме 1,137 трлн гривен и расходы специального фонда госбюджета - в сумме 131,34 млрд гривен.

В сообщении Министерства финансов отмечается, что одновременно будет сохранено соотношение между размерами должностного оклада работника 1-го тарифного разряда единой тарифной сетки (ЕТС) и минимальной заработной платой, в текущем году - 44,5%.

Для реализации указанных инициатив в проекте изменений в госбюджет на 2020 предусмотрено увеличение расходов на 4 млрд гривен.

Увеличение расходов на выплату повышенных размеров минимальной заработной платы работника 1-го тарифного разряда ЕТС будет осуществлено за счет экономии расходов по бюджетной программе "Обслуживание государственного долга" в сумме 3,5 млрд гривен, а также пересмотра прогноза доходов государственного бюджета в связи с повышением минимальной заработной платы с 1 сентября 2020 до 5 тыс. гривен.

Так, доходы будут увеличены на 0,5 млрд гривен, в частности, налог и сбор на доходы физических лиц (0,4 млрд гривен), налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров с учетом бюджетного возмещения (0,1 млрд гривен).

"В целом предложенные изменения будут стимулировать рост потребительского спроса и обеспечат детенизацию "серых" зарплат. Это позволит повысить поступления в бюджет Пенсионного фонда, укрепить стабильность бюджетной и пенсионной системы, а также улучшит защиту трудовых и социальных прав граждан", - подчеркнул министр финансов Сергей Марченко.

по его словам, законопроект является сбалансированным и позволит улучшить качество жизни граждан за счет повышения уровня доходов работающего населения.

Как сообщали Українськi Новини, 14 августа Президент Владимир Зеленский просил Раду провести 25 августа внеочередное заседание для рассмотрения законопроекта о повышении минимальной зарплаты с 4 723 гривен в месяц до 5 000 гривен с сентября.

Всего запланировано три этапа повышения минимальной зарплаты.

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