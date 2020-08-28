Вышла совместная песня Тины Кароль и Snoop Dogg

Украинская певица Тина Кароль выпустила совместный трек с известным американским рэпером Snoop Dogg. В четверг, 27 августа, состоялась премьера их песни под названием "Blow your mind" ("Взорвать мозг").

Соответствующее видео обнародовано на Youtube-канале.

В лирик-видео певицы появились в анимационном стиле. Над треком также работал звезда R&B Luca Dayz.



Ранее певица в эфире "Сниданка с 1+1" призналась, что сотрудничество со Snoop Dogg получилась довольно спонтанным. Однажды Тине позвонил знакомый и сказал, что у нее будет сотрудничество со Snoop Dog.



"Как это было? Я сидела дома, зазвонил телефон, я знаю человека, который мне звонил. И мне говорят, что у нас для тебя отличная новость, у нас будет сотрудничество со Snoop Dog. А потом мне говорят, у тебя есть час, чтобы записала свой кусок, придумала музыку, слова и так далее. Я подумала, у нас есть классные авторы. Порезала песню одного из наших украинских авторов, я с ним сотрудничаю. Взяла этот кусочек, вложила, спела, сделали текст. Все", - рассказала певица.

Как сообщали Українські Новини, в январе 2020 Тине Кароль исполнилось 35 лет.



Ранее Зеленский наградил Тину Кароль, Потапа и Ирину Билык ко Дню Конституции за вклад в развитие государства.

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