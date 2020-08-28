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28 августа 2020, пятница, 15:25 214
Шоу-бизнес 2020-08-28T15:25:57+03:00
Українські Новини
Вышла совместная песня Тины Кароль и Snoop Dogg

Вышла совместная песня Тины Кароль и Snoop Dogg

Валерия Драгомирова
Тина Кароль, Blow your mind, Snoop Dog
Тина Кароль и Snoop Dogg. Фото: Instagram/ tina_karol
Тина Кароль и Snoop Dogg. Фото: Instagram/ tina_karol

Украинская певица Тина Кароль выпустила совместный трек с известным американским рэпером Snoop Dogg. В четверг, 27 августа, состоялась премьера их песни под названием "Blow your mind" ("Взорвать мозг").

Соответствующее видео обнародовано на Youtube-канале.

В лирик-видео певицы появились в анимационном стиле. Над треком также работал звезда R&B Luca Dayz.

Ранее певица в эфире "Сниданка с 1+1" призналась, что сотрудничество со Snoop Dogg получилась довольно спонтанным. Однажды Тине позвонил знакомый и сказал, что у нее будет сотрудничество со Snoop Dog. 

"Как это было? Я сидела дома, зазвонил телефон, я знаю человека, который мне звонил. И мне говорят, что у нас для тебя отличная новость, у нас будет сотрудничество со Snoop Dog. А потом мне говорят, у тебя есть час, чтобы записала свой кусок, придумала музыку, слова и так далее. Я подумала, у нас есть классные авторы. Порезала песню одного из наших украинских авторов, я с ним сотрудничаю. Взяла этот кусочек, вложила, спела, сделали текст. Все", - рассказала певица.  

Как сообщали Українські Новини, в январе 2020 Тине Кароль исполнилось 35 лет.

Ранее Зеленский наградил Тину Кароль, Потапа и Ирину Билык ко Дню Конституции за вклад в развитие государства. 

 

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