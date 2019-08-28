Сегодня Успение Пресвятой Богородицы: народные традиции и запреты

Сегодня, 28 августа, Православная церковь отмечает Успение Пресвятой Богородицы. В народе праздник называется Первой Пречистой и высоко почитается, поскольку день знаменует окончание земной жизни Девы Марии. О том, какие традиции нужно соблюсти, расскажут Українські Новини.\r\nУспение Богородицы завершает Успенский пост, который начался 14 августа. В этот день традиционно готовят праздничный стол, за которым собирается вся семья, чтобы почтить библейские события и отметить начало осени.\r\nПри этом на Пречистую существует традиция освящать хлеб. Обычай появился в связи с тем, что к этому времени заканчивалась жатва. И по этой же причине существует запрет ходить босяком по земле, ведь на праздник ей полагается отдыхать после всех трудов.\r\nГлавную трапезу дня начинали с того, что делили освященную выпечку. Еще со времен Руси из свежей муки пекли пироги и большим грехом считалось ронять крошки на пол, а уж тем более наступать на них.\r\nВ народе верят, что Успенский хлеб имеет целительные свойства. Его остатки принято аккуратно заворачивать и оставлять у образов.\r\nПосещая церковь, кланяются перед иконой Успения и просят о защите, исцелении и покровительстве.\r\nПриметы:\r\n\r\nУспение провожай - осень встречай;\r\nдо Петрова дня надо успеть вспахать, до Ильина - заборонить, до Спаса – посеять;\r\nесли на Успенье или в эти дни появится радуга - к затяжной и теплой осени;\r\nласточки отлетают в три раза, в три Спаса;\r\nУспение кончает дожинки;\r\nс Успенья солнце засыпает.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее отметили Яблочный Спас.\r\n14 августа начался Успенский пост, а также отмечался Медовый Спас.