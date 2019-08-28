Сегодня Успение Пресвятой Богородицы: народные традиции и запреты

Сегодня, 28 августа, Православная церковь отмечает Успение Пресвятой Богородицы. В народе праздник называется Первой Пречистой и высоко почитается, поскольку день знаменует окончание земной жизни Девы Марии. О том, какие традиции нужно соблюсти, расскажут Українські Новини.

Успение Богородицы завершает Успенский пост, который начался 14 августа. В этот день традиционно готовят праздничный стол, за которым собирается вся семья, чтобы почтить библейские события и отметить начало осени.

При этом на Пречистую существует традиция освящать хлеб. Обычай появился в связи с тем, что к этому времени заканчивалась жатва. И по этой же причине существует запрет ходить босяком по земле, ведь на праздник ей полагается отдыхать после всех трудов.

Главную трапезу дня начинали с того, что делили освященную выпечку. Еще со времен Руси из свежей муки пекли пироги и большим грехом считалось ронять крошки на пол, а уж тем более наступать на них.

В народе верят, что Успенский хлеб имеет целительные свойства. Его остатки принято аккуратно заворачивать и оставлять у образов.

Посещая церковь, кланяются перед иконой Успения и просят о защите, исцелении и покровительстве.

Приметы:

Успение провожай - осень встречай;

до Петрова дня надо успеть вспахать, до Ильина - заборонить, до Спаса – посеять;

если на Успенье или в эти дни появится радуга - к затяжной и теплой осени;

ласточки отлетают в три раза, в три Спаса;

Успение кончает дожинки;

с Успенья солнце засыпает.

Как сообщали Українські Новини, ранее отметили Яблочный Спас.

14 августа начался Успенский пост, а также отмечался Медовый Спас.