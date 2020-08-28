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28 августа 2020, пятница, 13:25 47
Жизнь 2020-08-28T13:34:25+03:00
Українські Новини
Сегодня православные празднуют Успение Богородицы — что нужно знать об истории праздника

Сегодня православные празднуют Успение Богородицы — что нужно знать об истории праздника

Константин Долгий
Православный праздник, церковный праздник, Успение Пресвятой Богородицы, Православная церковь
Сегодня православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы. Фото: depositphotos.com
Сегодня православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы. Фото: depositphotos.com

Сегодня, 28 августа, верующие православной церкви празднуют Успение святой Богоматери Марии — праздник, во время которого верующие вспоминают кончину Божией Матери. О значении праздника и его истории в дальнейшем материале Українських новин.

В христианской церкви праздник в честь Марии более позднего происхождения, чем, например, празднования мучеников. Он был учрежден во время Эфесского и Халкидонского соборов в 431 и 451 годах, соответственно.

Известно, что канонические тексты святых писаний не сообщают времени и обстоятельств, при которых произошла кончина и погребение Богородицы. Согласно Новому Завету, Христос усыновляет Божией Матери своего приближенного ученика — апостола Иоанна, который берет ее на свое попечение.

По преданию, ближе к своей кончине Мария проживала в Иерусалиме. Она постоянно посещала Голгофу и Гроб Господень, где проводила молитвы. Именно во время одной из таких молитв ей явился архангел Гавриил и сообщил ей о приближающейся смерти:

"Сын Твой и Бог наш с архангелами и ангелами, херувимами и серафимами, со всеми небесными духами и душами праведных примет Тебя, Матерь Свою, в небесное царство, чтобы Ты жила и царствовала с Ним бесконечное время"

Архангел Гавриил приносит Деве Марии весть о предстоящей кончине. Фото: wikipedia.orgАрхангел Гавриил приносит Деве Марии весть о предстоящей кончине. Фото: wikipedia.org

Богородица была погребена в гробнице, где до этого были захоронены ее родители Иоаким и Анна, а также супруг Иосиф. Согласно текстам писаний, тело Марии пронесли торжественной процессией улицами Иерусалима. На третий день после похорон апостолы открыли гроб по просьбе Фомы, который не успел на процессию и хотел проститься с телом, однако тела Богородицы там не было.

В этот же день, спустя некоторое время, перед апостолами явилась Мария в окружении ангелов и поприветствовала их словами: "Радуйтесь! Ибо Я с вами во все дни".

Как ранее сообщали Українські новини, празднование Успения Пресвятой Богородицы в одном из городов Украины было признано выходным днем.

Кроме того, накануне в Минэкономразвития рассказали, сколько дополнительных выходных дней будет у украинцев до конца 2020 года.

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