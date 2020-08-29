Кулеба в июле получил зарплату втрое меньше своего зама

Заработная плата министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который выступает за введение двойного гражданства с исключением для госслужащих и России, за июль составила 47,2 тыс. гривен, его заместителей - от 10,3 тыс. до 147 тыс. гривен, временно исполняющего обязанности государственного секретаря министерства - 34 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 10,3 гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел на запрос Українських Новин.

Должностной оклад Кулебы составил 53 660 гривен, надбавка за доступ к государственной тайне - 10 732 гривны, надбавка как эксперту по вопросам государственной тайны - 10 732 гривны, командировочные - 4 024 гривны.

При этом, согласно ограничению по размеру зарплат чиновников, установленному законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год", из его зарплаты было вычтено 31 919 гривен.

Таким образом, сумма средств, начисленная Кулебе за июль, составила 47 230 гривен.

Фактически сумма средств, полученная министром после удержания налогов и сборов, составила 38 020 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Эмине Джапаровой составила 47 230 гривен, заместителей Василия Боднаря - 147 041 гривну (отпускные - 41 747 гривен, материальная помощь на оздоровление - 58 063 гривны), Евгения Енина - 44 296 гривен, Дмитрия Сеника - 10 267 гривен, врио госсекретаря Виталия Усатого (уволен 26 июля)- 34 036 гривен, госсекретаря Александра Банькова (назначен 27 июля) - 10 267 гривен.

Зарплата Кулебы. Документ

Как сообщали Українськi Новини, Кулеба не видит оснований для разрыва дипломатических отношений с Беларусью.

Также из зарплаты Кулебы в июне вычли 31,2 тыс. гривен из-за ограничений бюджета.

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