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  • Кулеба за введение двойного гражданства с исключением для госслужащих и России
12 июня 2020, пятница, 08:53 344
Политика 2020-06-12T09:15:01+03:00
Українські Новини
Кулеба за введение двойного гражданства с исключением для госслужащих и России

Кулеба за введение двойного гражданства с исключением для госслужащих и России

Анна Рудык
МИД, Двойное гражданство, Российское гражданство, Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба. Фото: Facebook/Dmytro Kuleba
Дмитрий Кулеба. Фото: Facebook/Dmytro Kuleba

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что двойное гражданство должно быть разрешено, но не с Россией и не для государственных служащих.

Об этом он сообщил в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", передают Українськi Новини.

"Этот вопрос вызывает дискуссии. Есть разные люди, которые поддерживают или не поддерживают эту идею. Я лично считаю, что мы должны найти сбалансированное решение. Потому что у нас с 1990-х годов, когда принималась Конституция и внедрялись правила гражданства, ситуация в корне изменилась. Давайте смотреть правде в глаза: миллионы украинцев за это время по разным причинам выехали за границу. При этом они хотят оставаться гражданами Украины... Почему мы лишаем этих людей возможности быть нашими гражданами?" - сказал он.

В то же время Кулеба согласен, что такое решение может нести некие угрозы, поэтому должно предусматривать ряд исключений.

"Я полностью поддерживаю, что, во-первых, два паспорта недопустимы для госслужащих и представителей власти, а во-вторых, никакого двойного гражданства с государством-агрессором. Можно установить дополнительные критерии, чтобы это отсеять", - отметил он.

При этом Кулеба подчеркнул, что это его личное мнение, а не позиция государства.

"Мы в Украине должны найти сбалансированное решение, чтобы те украинцы, которые рассыпаны по всему миру, имели возможность не разрывать связь с родиной", - добавил он.

По его мнению, этот вопрос является компетенцией парламента.

Как сообщали Українськi Новини, россияне чаще других просили Порошенко и Зеленского о гражданстве.

Ранее Россия хотела упростить получение гражданства для украинцев.

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