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31 июля 2020, пятница, 07:40 123 Документ
Кабмин 2020-07-31T08:00:01+03:00
Українські Новини
Из зарплаты Кулебы в июне вычли 31,2 тыс. гривен из-за ограничений бюджета

Из зарплаты Кулебы в июне вычли 31,2 тыс. гривен из-за ограничений бюджета

Елена Новикова
Зарплата, министр иностранных дел, Дмитрий Кулеба, зарплаты чиновников, Зарплата за июнь
Дмитрий Кулеба. Фото: facebook/dmytro.kuleba
Дмитрий Кулеба. Фото: facebook/dmytro.kuleba

Заработная плата министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который планирует провести летний отпуск в Украине, в июне составила 47,2 тыс. гривен, его заместителей - от 32,8 тыс. до 47,2 тыс. гривен, временно исполняющего обязанности государственного секретаря министерства - 43,6 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Кулебе за июнь, составила 47 230 гривен.

При этом его должностной оклад составил 53 295 гривен, надбавка за доступ к государственной тайне - 10 659 гривен, надбавка как эксперту по вопросам государственной тайны - 10 659 гривен, командировочные - 3 927 гривен.

Однако, согласно ограничению по размеру зарплат чиновников, установленного законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год", из его зарплаты было вычтено 31 310 гривен.

В ответе не указывается фактически сумма средств, полученная министром после удержания налогов и сборов.

Зарплата первого заместителя министра Эмине Джапаровой (назначена 10 июня) составила 32 818 гривен, заместителей Василия Боднаря - 47 230 гривен, Егора Божко (23 июня Кабмин отстранил его от исполнения обязанностей) - 43 547 гривен, Евгения Енина - 42 507 гривен, врио госсекретаря Виталия Усатого - 43 585 гривен.

Заработная плата министра иностранных дел и его заместителей. Ответ на запрос Українських НовинЗаработная плата министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и его заместителей в июле. Ответ на запрос Українських Новин

Зарплата врио госсекретаря министра иностранных дел в июне. Ответ на запрос Українських НовинЗарплата врио госсекретаря министра иностранных дел в июне. Ответ на запрос Українських Новин

Как сообщали Українськi Новини, в мае из-за ограничений бюджета глава МИДа Кулеба и все его замы получили по 47,2 тыс. гривен.

Кроме того, Дмитрий Кулеба задекларировал две квартиры в Киеве и 32 тысяч евро за 2019.

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