подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
29 августа 2020, суббота, 05:15 7
Lifestyle 2020-08-29T05:15:01+03:00
Українські Новини
Три знака зодиака столкнутся с препятствиями сегодня, — астролог

Три знака зодиака столкнутся с препятствиями сегодня, — астролог

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, гороскоп на субботу
Гороскоп на 29 августа 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 29 августа 2020. Фото: pixabay

В то время, как в пятницу удача была на стороне Тельцов, Скорпионов и Водолеев, сегодня Овны, Близнецы и Стрельцы столкнутся с препятствиями. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака в субботу, 29 августа, расскажут Українські Новини.

Овен

Овнам в субботу стоит настроиться на работу, ведь им предстоит разбираться с ошибками прошлых дней и попытаться успешно завершить их. Кроме того, звезды советуют в этот период заняться тем, что имеет практический смысл. Также стоит обратить внимание на свое здоровье, отсутствие полноценного отдыха может привести к стрессу, из-за которого настроение будет часто меняться.

Близнецы

Близнецов ждет достаточно проблематичный день, который таит в себе много неожиданностей и неприятных подвохов. В первую очередь обратите внимание на общение с окружающими. Звезды утверждают, что любая ситуация может стать конфликтной. Помните, обиды, возникшие в этот период, еще длительное время не будут забыты.

Стрельцы

В субботу Стрельцам во всем нужно действовать осмотрительно. Для реализации своих идей попросите совета у друзей, которые смогут поддержать, помогут реализовать намеченные планы. В этот непростой день, чтобы избежать потрясений и не навредить себе, следует принимать решения, исходя из конкретных обстоятельств. Используйте предоставленные возможности, чтобы проанализировать существующие ошибки и исправить их.

Ранее Українські Новини рассказывали об афише мероприятий на последние выходные лета.

Кроме того, синоптики прогнозируют погодные экстримы осенью-2020.

Больше новостей о: Гороскоп советы астрологов астрологический прогноз гороскоп на каждый день гороскоп на сегодня гороскоп на субботу

У Дев карьерные успехи, а Весам нужно позаботиться...
Трем знакам зодиака улыбнется удача сегодня, — аст...
Близнецов ждет успешный день, а у Раков не будет в...
Три знака зодиака смогут решить любые проблемы сег...
Назначение Сытника директором НАБУ было неконституционным, — КС
Запрет на въезд иностранцев в Украину могут смягчить и впускать туристов из "зеленой зоны"
Новости
Возле мэрии Фастова женщина ударилась головой об бордюр и скончалась: медики не приехали на вызов 00:16
В Украине выросла задолженность по зарплатам: кому задолжали больше всех 23:54
Депутату Рады Леросу подожгли автомобиль 23:25
Президент Зеленский назначил первого зампредседателя АМКУ 22:52
Кличко рассказал, когда в Киеве могут закрыть метро 22:16
больше новостей
В Минсоце рассказали, при каких условиях декретный отпуск засчитывается в страховой стаж 05:10 Инфографика
Пенсионеры. Фото: dobrepole.com.ua
Как получить информацию о пенсии и стаже не выходя из дома. Функции приложения от Пенсионного фонда 05:45
Кто не получит надбавку за годы вредного стажа. В пенсионном фонде рассказали о начислении пенсии 05:30
Как будут работать школы с 1 сентября. Главные правила и запреты от Минздрава 05:45
Сегодня вузы опубликуют списки поступивших на бюджет. До какого числа и как подавать оригиналы документов 09:10
больше новостей
Порошенко просит НАБУ открыть дело против Венедиктовой 13:14
Порвался самый большой флаг Украины, поднятый в Киеве несколько дней назад 13:56
Как будут работать школы с 1 сентября. Главные правила и запреты от Минздрава 05:45
Пенсионеры. Фото: dobrepole.com.ua
Как получить информацию о пенсии и стаже не выходя из дома. Функции приложения от Пенсионного фонда 05:45
Иностранцам на месяц запретили въезжать в Украину. Список тех, кого не касается ограничение 07:00
больше новостей
Тунис закрыл границы для украинцев
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok