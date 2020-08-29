Три знака зодиака столкнутся с препятствиями сегодня, — астролог

В то время, как в пятницу удача была на стороне Тельцов, Скорпионов и Водолеев, сегодня Овны, Близнецы и Стрельцы столкнутся с препятствиями. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака в субботу, 29 августа, расскажут Українські Новини.

Овен

Овнам в субботу стоит настроиться на работу, ведь им предстоит разбираться с ошибками прошлых дней и попытаться успешно завершить их. Кроме того, звезды советуют в этот период заняться тем, что имеет практический смысл. Также стоит обратить внимание на свое здоровье, отсутствие полноценного отдыха может привести к стрессу, из-за которого настроение будет часто меняться.

Близнецы

Близнецов ждет достаточно проблематичный день, который таит в себе много неожиданностей и неприятных подвохов. В первую очередь обратите внимание на общение с окружающими. Звезды утверждают, что любая ситуация может стать конфликтной. Помните, обиды, возникшие в этот период, еще длительное время не будут забыты.

Стрельцы

В субботу Стрельцам во всем нужно действовать осмотрительно. Для реализации своих идей попросите совета у друзей, которые смогут поддержать, помогут реализовать намеченные планы. В этот непростой день, чтобы избежать потрясений и не навредить себе, следует принимать решения, исходя из конкретных обстоятельств. Используйте предоставленные возможности, чтобы проанализировать существующие ошибки и исправить их.

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