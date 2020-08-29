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29 серпня 2020, субота, 05:15 4
Lifestyle 2020-08-29T05:15:01+03:00
Українські Новини
Три знака зодіаку зіткнуться з перешкодами сьогодні, - астролог

Три знака зодіаку зіткнуться з перешкодами сьогодні, - астролог

Елена Новикова
Гороскоп, поради астрологів, Астрологічний прогноз, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на 29 серпня 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 29 серпня 2020. Фото: pixabay

У той час, як в п'ятницю удача була на боці Тельців, Скорпіонів і Водоліїв, сьогодні Овни, Близнюки і Стрільці зіткнуться з перешкодами. Детальніше про те, що чекає представників цих знаків зодіаку в суботу, 29 серпня, розкажуть Українські Новини.

Овен

Овнам в суботу варто налаштуватися на роботу, адже їм належить розбиратися з помилками минулих днів і спробувати успішно завершити їх. Крім того, зірки радять в цей період зайнятися тим, що має практичний сенс. Також варто звернути увагу на своє здоров'я, відсутність повноцінного відпочинку може привести до стресу, через який настрій буде часто змінюватися.

Близнюки

Близнюків чекає досить проблематичний день, який таїть в собі багато несподіванок і неприємних каверз. В першу чергу зверніть увагу на спілкування з оточуючими. Зірки стверджують, що будь-яка ситуація може стати конфліктною. Пам'ятайте, образи, що виникли в цей період, ще тривалий час не будуть забуті.

Стрільці

У суботу Стрільцям у всьому потрібно діяти обачно. Для реалізації своїх ідей попросіть поради у друзів, які зможуть підтримати, допоможуть реалізувати намічені плани. У цей непростий день, щоб уникнути потрясінь і не нашкодити собі, слід приймати рішення, виходячи з конкретних обставин. Використовуйте надані можливості, щоб проаналізувати існуючі помилки і виправити їх.

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