Трем знакам зодиака улыбнется удача сегодня, — астролог

В то время, как в четверг Раки, Львы и Рыбы справлялись с любыми проблемами, сегодня Тельцам, Скорпионам и Водолеям улыбнется удача. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака в пятницу, 28 августа, рассказали Українські Новини.

Телец

В этот период звезды советуют Тельцам действовать активно и с самого утра приступать к решению важных и сложных задач. В пятницу представителям этого знака не составит труда добиться желаемого. Тельцам, которые не состоят в отношениях, не стоит сторониться знакомств с новыми людьми. В этот день есть шанс познакомиться с человеком, с которым в будущем завяжутся отношения.

Скорпион

В пятницу у Скорпионов получится без труда справиться с поставленными задачами. В этот день следует настроить себя на успех и быть более решительными в своих действиях. В первой половине пятницы делайте рутинную работу, относитесь к своим обязанностям скрупулезно и ответственно. После обеда можно отвлечься от основной работы, отправиться в поездку, больше общаться и планировать отдых.

Водолей

Для Вдолеев этот день станет благоприятной порой в сфере любви. Тем, кто еще не нашел свою вторую половинку, нужно активизироваться и не проводить время в одиночестве. А тем, чье сердце уже занято, следует уделить время своим близким и любимым людям, провести с ними как можно больше времени. Постарайтесь на выходные дни запланировать совместный отдых.

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