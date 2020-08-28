Заболеваемость начала падать. В Киевской области за сутки 92 новых случая коронавируса

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 27 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 92 человека до 5 396, умерших - на 2 человек до 93.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 28 августа 2020 на 10:00 официально подтверждены 5 396 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 456 детей и у 743 медицинских работников. За сутки подтверждено 92 новых случая коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 4 детей от 1 до 15 лет и 88 взрослых", - говорится в нем.

11 человек 27 августа были госпитализированы, остальные находятся на самоизоляции (под наблюдением медиков).

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 были госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 862 заболевших, на самоизоляции (под наблюдением) - 4 534 человека.

Выздоровели всего 3 543 человека, в том числе 299 детей.

За отчетные сутки выздоровели 38 человек, из которых 6 детей.

"Всего за период эпидемии в Киевской области умерли 93 больных с подтвержденным COVID-19. За сутки поступило сообщение о 2 летальных случаях у больных с подтвержденным COVID-19", - сказано в сообщении.

За последние сутки в Киевский областной лабораторный центр поступило 97 сообщений о подозрении на COVID-19, за весь период эпидемии - 8 853 сообщения.

Установлено медицинское наблюдение за 15 544 контактными лицами.

Как сообщали Українськi Новини, заболеваемость коронавирусом стремительно растет третий день подряд.

Также 29 регионов отнесены к "красной зоне", Киев остался в "желтой".

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