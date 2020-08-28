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28 августа 2020, пятница, 08:30 646
Внешняя политика 2020-08-28T13:45:07+03:00
Українські Новини
Украина заморозила все контакты с Беларусью, — Кулеба

Украина заморозила все контакты с Беларусью, — Кулеба

Елена Новикова
МИД, Беларусь, Украина-Беларусь, Дмитрий Кулеба, выборы в Беларуси
Дмитрий Кулеба. Скриншот трансляции 1+1
Дмитрий Кулеба. Скриншот трансляции 1+1

В то время, как премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал защиту белорусам, которые в ней нуждаются, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина заморозила все контакты с Беларусью. Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1", передают Українськi Новини.

"Мы уже заморозили все контакты с белорусской стороной и это и есть наша позиция, и наш ответ на те действия, которые были сделаны", - сказал Кулеба.

Он отметил, что Украина присоединилась и разделяет позицию Европейского Союза, что выборы Президента в Беларуси не были свободными.

Кулеба сказал, что Украина сейчас по сути все процессы, все контакты с белорусской стороной поставила на паузу, следит за развитием ситуации и только когда убедится в том, что эти контакты не несут ни репутационных, ни политических, ни моральных потерь для Украины, эти контакты будут восстановлены.

Как сообщали Українськi Новини, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии, явка составила 84%, а с результатом более 80% голосов победил действующий президент Александр Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года.

Также независимые экзит-полы в Беларуси отдают 65-70% Тихановской, Лукашенко - 15-16%.

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