В МИД опровергли, что закрытие границ для иностранцев связано с паломничеством хасидов

Решение Кабинета Министров о запрете на въезд для иностранцев не связано с приближением праздника Рош ха-Шана и опасений за массовое паломничество хасидов.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во время онлайн-конференции, пишет "Европейская правда".

"Рош ха-Шана был признан праздником на национальном уровне, и это показатель того, с каким уважением мы относимся к ключевым праздникам общин, проживающих в Украине, или которые важны для иностранцев, посещающих Украину. Но я хочу четко заявить, что решение направлено на защиту всех украинцев и всех иностранцев", - сказал Кулеба.

"Мы не принимаем решений по дискриминационным критериям, а принимаем такие решения, которые помогают защитить здоровье граждан. По состоянию на сегодняшнее утро мы не получали жалоб относительно принятого решения", - добавил министр.

Как сообщали Українські Новини, белорусы не смогли улететь в Украину из-за закрытых на сутки раньше границ.



Тем временем Израиль просит Украину запретить паломничество хасидов в Умань.

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