В армии новый антирекорд: за сутки зарегистрировано 52 новых случая заболевания коронавирусом

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 593 человека, за прошедшие сутки зарегистрировано 52 новых случая заболевания, в то время, как в Украине заболеваемость коронавирусом растет третий день подряд.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил Вооруженных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 10:00 28 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 593 человека. Всего за время пандемии выздоровели - 1 023 человек, летальных случаев - 6", - говорится в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 691 человек.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, составляет 168.

Согласно сообщению, за прошедшие сутки зарегистрированы 52 новых случая заболевания COVID-19.

Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находится 11 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Восточного региона - 3 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 4 военнослужащих, Военно-медицинской клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий и Военно-медицинский клинический центр Центрального региона - 1 военнослужащий).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 41 человек (Киевская область - 9 военнослужащих и 6 работников ВСУ, Львовская область - 8 военнослужащих и 3 работника ВСУ, Черновицкая область - 1 военнослужащий и 4 работника ВСУ, Одесская область - 4 военнослужащий и 1 работник ВСУ, Закарпатская, Ривненская, Житомирская, Ивано-Франковская и Винницкая область - по 1 военнослужащему).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Как сообщали Українськi Новини, 26 августа в Вооруженных силах было зарегистрирорвано 47 новых случаев заболевания, а 25 августа - 19 новых случаев заболевания.

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