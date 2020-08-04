На Львовском химзаводе произошел взрыв в цехе, выбило окна в здании

Во Львове на химическом заводе прозвучал сильный взрыв в понедельник, 3 августа, около 19:00, взрывной волной выбило окна. Об этом сообщили в эфире телеканала 1+1.

Вокруг завода после взрыва пожара не было, но сильно дымило - сообщается, что жители ближайших домов, которые находятся на расстоянии сотни метров от завода, очень испугались, а очевидцы события рассказали, что сразу после взрыва на химзавод не пускали ни полицию, ни спасателей по причине того, что это частная территория.

Уже после специалисты отметили, что никакой опасности для людей нет, поскольку на заводе не производили ничего, что бы несло угрозу. Там заправляли кислородные баллоны, которые используют в больницах.

"По внешним признакам не было обнаружено горение. Одна из стенок компрессора не выдержала давления, через это произошел взрыв. Сотрудниками ГСЧС были проведены замеры опасных химических веществ. Опасных веществ не обнаружено. Для людей никакого вреда не будет", – рассказал заместитель начальника Сиховской государственно-пожарно-спасательной части Роман Типа.

А тем временем, на столичной Оболони нашли подозрительный розовый чемоданчик. Полиция перекрыла улицу.

23 июля в Киеве правоохранители пять раз выезжали по вызовам о якобы минировании и пять раз взрывное устройство не находили.