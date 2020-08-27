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27 августа 2020, четверг, 23:50 16
Общество 2020-08-27T23:50:24+03:00
Українські Новини
В ЦОЗ рассказали, почему родителей учеников не пустят в школу

В ЦОЗ рассказали, почему родителей учеников не пустят в школу

Кира Молчанова
Школа, Школьники, 1 сентября, Родители, Карантин, Обучение в школах, коронавирус в Украине
Школа. Фото: pexels
Школа. Фото: pexels

С 1 сентября учебный год в школах все-таки начнется, но с целым списком карантинных ограничений. К ним добавилось требование к родителям и сопровождающим лицам не заходить на территорию школы. Это не касается тех, кто сопровождает человека с инвалидностью.

Об этом "Украинской правде. Жизнь" рассказали в Центре общественного здоровья.

Там пояснили, что, несмотря на недовольство некоторых из родителей, их не пустят в само здание. А вот на территорию школы заходить можно. Нарушение может привести к дополнительным рискам занести инфекцию.

"Потому что родители так же надо будет учить маршрутам, алгоритмам, как заходить и выходить. Для этого потребуется задействовать дополнительные входы и выходы. Поэтому это нормальная и общепринятая мера", — пояснили в ЦОЗ.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве учеба начнется для всех школьников 1 сентября с линейки.

Экс-глава Минздрава Украины Ульяна Супрун рассказала на своей странице в Facebook, что нужно сделать родителям, чтобы обезопасить своих детей.

Врач-инфекционист рассказал, что родители должны научить своих детей как можно чаще мыть руки, а сами должны обмениваться с другими родителями информацией о состоянии здоровья школьников.

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