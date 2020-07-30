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30 июля 2020, четверг, 19:43 915
Происшествия 2020-07-30T19:43:01+03:00
Українські Новини
Полиция инсценировала убийство, чтобы предотвратить покушение на криминального авторитета

Полиция инсценировала убийство, чтобы предотвратить покушение на криминального авторитета

Кира Молчанова
Убийство, Полтавская область, Донецкая область, Авторитет, Криминальный авторитет, Инсценировка убийства
Пистолет. Фото: pixabay.com
Пистолет. Фото: pixabay.com

Полиция с помощью инсценировки предотвратила заказное убийство жителя Донецкой области, которое якобы произошло на трассе под Пирятином.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции, передают Українськi Новини.

"Работники департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины в ходе спецоперации предотвратили заказное убийство гражданина Украины. За убийство человека злоумышленники обещали заплатить 50 тыс. долларов США. Убитым должен был стать житель Донецкой области, широко известный в преступном мире. Известно также, что заказчик убийства - криминальный авторитет", - говорится в нем.

Сегодня, 30 июля, оперативники Нацполиции задержали исполнителя "на горячем" - прямо во время передачи части обещанных средств в сумме 25 тыс. долларов США.

Убийство было предотвращено благодаря успешно проведенной спецоперации, проходившей в несколько этапов.

Указывается, что 29 июля около 16:00 на автодороге "Киев - Харьков", вблизи города Пирятин, был инсценирован обстрел автомобиля "Mercedes-Benz S-Class", в результате чего водитель автомобиля якобы погиб.

Правоохранители успешно завершили оперативные мероприятия.

Исполнителя преступления удалось задержать при передаче второй части "вознаграждения" в сумме 25 тыс. долларов США.

Ему уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Организатору заказного убийства сотрудники Главного следственного управления Нацполиции пока заочно подготовили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Решается вопрос об объявлении его в международный розыск.

Как сообщали Українські Новини, в июне, в Днипре застрелили 26-летнего полицейского, который задерживал подозреваемого в разбое. 

Кроме того, 24 июля в Борисполе расстреляли киевского бизнесмена Игоря Плекана в собственном автомобиле.

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