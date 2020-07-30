Полиция инсценировала убийство, чтобы предотвратить покушение на криминального авторитета

Полиция с помощью инсценировки предотвратила заказное убийство жителя Донецкой области, которое якобы произошло на трассе под Пирятином.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции, передают Українськi Новини.

"Работники департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины в ходе спецоперации предотвратили заказное убийство гражданина Украины. За убийство человека злоумышленники обещали заплатить 50 тыс. долларов США. Убитым должен был стать житель Донецкой области, широко известный в преступном мире. Известно также, что заказчик убийства - криминальный авторитет", - говорится в нем.

Сегодня, 30 июля, оперативники Нацполиции задержали исполнителя "на горячем" - прямо во время передачи части обещанных средств в сумме 25 тыс. долларов США.

Убийство было предотвращено благодаря успешно проведенной спецоперации, проходившей в несколько этапов.

Указывается, что 29 июля около 16:00 на автодороге "Киев - Харьков", вблизи города Пирятин, был инсценирован обстрел автомобиля "Mercedes-Benz S-Class", в результате чего водитель автомобиля якобы погиб.

Правоохранители успешно завершили оперативные мероприятия.

Исполнителя преступления удалось задержать при передаче второй части "вознаграждения" в сумме 25 тыс. долларов США.

Ему уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Организатору заказного убийства сотрудники Главного следственного управления Нацполиции пока заочно подготовили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Решается вопрос об объявлении его в международный розыск.

Как сообщали Українські Новини, в июне, в Днипре застрелили 26-летнего полицейского, который задерживал подозреваемого в разбое.

Кроме того, 24 июля в Борисполе расстреляли киевского бизнесмена Игоря Плекана в собственном автомобиле.