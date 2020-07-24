Киевского бизнесмена Плекана убили на глазах у сына, — СМИ

Киевского бизнесмена Игоря Плекана расстреляли в собственно автомобиле, в то время, как на месте смерти активиста Кучапина нашли таблетки и записку. В салоне в тот момент находился его 7-летний сын. Об этом сообщили в программе Надзвичайні новини на канале ICTV.

Так, сообщается, что Игорь Плекан вместе с 7-летним сыном ехал на дачу в селе Артемовка Бориспольского района, когда недалеко от железнодорожного переезда неизвестные выскочила из кустов и начали в упор расстреливать машину из автоматов.

У мужчины попали как минимум четыре пули, однако он смог съехать с дороги в поле, проехал еще 300 м и позвонил жене. Все это время рядом был сын, которого чудом не ранили.

Киллеры дали испуганному мальчику шанс на спасение и приказали бежать дальше.

И он побежал домой, а потом показал матери, где искать отца. Однако спасать его было поздно - ранения были смертельными.

Жена бизнесмена рассказала, что угрозы от неизвестных поступали регулярно, но человек все время ее успокаивал.

В полицейских уже есть оперативные наработки.

Как сообщали Українські Новини, 22 июля в Киеве нашли мертвым 39-летнего главу общественной организации "Дом милосердия Киев" Алексея Кучапина, который пропал без вести 16 июля.