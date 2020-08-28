Успение Пресвятой Богородицы. Где в Украине сегодня выходной

Сегодня, 28 августа, христиане восточного обряда празднуют Успение Пресвятой Богородицы, а для жителей города Мукачево этот день будет ещё и выходным.

О дополнительном выходном дне в Facebook сообщает Мукачевский городской совет.

"В этот день в городе отмечают религиозный праздник Успения Пресвятой Богородицы. Этот праздник с древних времен является храмовым для Мукачева", — говорится в сообщении.

Согласно распоряжению мэра Мукачева Андрея Балоги 28 августа в городе объявляется выходным днём.

Однако дополнительный выходной на этой неделе придется отработать на следующей: руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перенести рабочий день с пятницы, 28 августа, на субботу, 5 сентября.

Как сообщали Українські Новини, до конца 2020 года дополнительный выходной для всей страны будет только в День защитника Украины.

Ранее Верховная Рада обновила список памятных дат, которые украинцы будут отмечать в 2020 году.

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