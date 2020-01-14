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14 января 2020, вторник, 21:40 41
Верховная Рада и партии 2020-01-14T21:41:13+02:00
Українські Новини
Парламент обновил список памятных дат на 2020 год

Парламент обновил список памятных дат на 2020 год

Таня Войтюк
Выходные 2020, Праздники, памятные даты, Рада
Календарь. Фото: pixabay
Календарь. Фото: pixabay

Помимо того, что украинцы будут отдыхать в выходные, которые уже определены на этот год, Верховна Рада обновила список памятных дат, которые украинцы будут отмечать в 2020 году. 

Об этом говорится в Постановлении  № 2542.

Законопроект поддержали 327 народных депутатов.

Согласно постановлению, в список памятных дат в 2020 году прилагаются следующие:

  • 935 лет со времени первого письменного упоминания о городе Луцк (1085)
  • 120 лет со дня основания Национального университета Запорожская политехника (19.11.1900)
  • 95 лет со дня основания журнала иностранной литературы Вселенная (15.01.1925)
  • 75 лет со дня основания Одесской государственной академии технического регулирования и качества (02.09.1945)
  • 50 лет со времени основания государственного учреждения Институт технических проблем магнетизма Национальной академии наук Украины (1970);
  • 50 лет со дня основания Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств (03.01.1970)
  • 230 лет со дня рождения Федора Симиренко (1790-1867), предпринимателя, основателя и первого руководителя торгово-промышленной фирмы Братья Яхненко-Симиренко;
  • 140 лет со дня рождения Моисея Вольфа (1880-1933), ученого, агрария, репрессированного;
  • 7 января - 90 лет со дня рождения Владимира Денисенко (1930-1984), кинорежиссера, сценариста, педагога, народного артиста УССР, репрессированного;
  • 13 января - 120 лет со дня рождения Александра Ковиньки (настоящая фамилия - Ковинько) (1900-1985), писателя-юмориста, репрессированного;
  • 5 марта - 140 лет со дня рождения Сергея Бернштейна (1880-1968), ученого, математика, академика Академии наук УССР;
  • 8 марта - 80 лет со дня рождения Леонида Осыки (1940-2001), кинорежиссера, сценариста, народного артиста Украины;
  • 22 марта - 160 лет со дня рождения Порфирия Демуцкого (1860-1927), композитора, хорового дирижера, фольклориста, педагога;
  • 24 марта - 120 лет со дня рождения Ивана Козловского (1900-1993), оперного певца, народного артиста СССР, народного артиста Украины;
  • 3 мая - 120 лет со дня рождения Николая Яковченко (1900-1974), актера театра и кино, народного артиста УССР;
  • 6 июня - 110 лет со дня рождения Георгия Карпенко (1910-1977), ученого в области физико-химической механики материалов, академика Академии наук УССР;
  • 29 июля - 155 лет со дня рождения Андрея Шептицкого (1865-1944), митрополита Украинской Греко-Католической Церкви, общественного деятеля, мецената;
  • 2 октября - 110 лет со дня рождения Анатолия Бережного (1910-1996), ученого, химика, академика Академии наук УССР;
  • 18 октября - 150 лет со дня рождения Владимира Резниченко (1870-1932), ученого, геолога, писателя, переводчика, художника, академика Всеукраинской академии наук;
  • 22 октября - 140 лет со дня рождения Виктора Протопопова (1880-1957), ученого, психиатра, академика Академии наук УССР;
  • 17 декабря - 130 лет со дня рождения Николая Кулешова (1890-1968), ученого, биолога, селекционера, академика Академии наук УССР, репрессированного;
  • 5 марта - 150 лет со дня рождения Евгения Патона (1870-1953), ученого в области мостостроения и электросварки, основателя и первого руководителя Института электросварки Академии наук Украины, академика и вице-президента Академии наук УССР;
  • 12 апреля - 90 лет со дня рождения Мирослава Поповича (1930-2018), философа, академика Национальной академии наук Украины;
  • 25 июля - 120 лет со дня рождения Зинаиды Аксентьев (1900-1969), ученого, геофизика, члена-корреспондента Академии наук УССР;
  • 11 ноября - 100 лет со дня рождения Андрея Ромоданово (1920-1993), нейрохирурга, академика Академии медицинских наук СССР;
  • 28 ноя - 130 лет со дня рождения Зинаиды Тулуб (1890-1964), писательницы, переводчицы, репрессированного;
  • 21 декабря - 200 лет со дня рождения Платона Симиренко (1820-1863), предпринимателя, мецената, одного из основателей рационального садоводства в Украине.

Ранее Українські Новини писали о том, какие праздники ожидают украинцев в первый месяц 2020 года.

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