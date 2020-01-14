Парламент обновил список памятных дат на 2020 год

Помимо того, что украинцы будут отдыхать в выходные, которые уже определены на этот год, Верховна Рада обновила список памятных дат, которые украинцы будут отмечать в 2020 году.

Об этом говорится в Постановлении № 2542.

Законопроект поддержали 327 народных депутатов.

Согласно постановлению, в список памятных дат в 2020 году прилагаются следующие:

935 лет со времени первого письменного упоминания о городе Луцк (1085)

120 лет со дня основания Национального университета Запорожская политехника (19.11.1900)

95 лет со дня основания журнала иностранной литературы Вселенная (15.01.1925)

75 лет со дня основания Одесской государственной академии технического регулирования и качества (02.09.1945)

50 лет со времени основания государственного учреждения Институт технических проблем магнетизма Национальной академии наук Украины (1970);

50 лет со дня основания Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств (03.01.1970)

230 лет со дня рождения Федора Симиренко (1790-1867), предпринимателя, основателя и первого руководителя торгово-промышленной фирмы Братья Яхненко-Симиренко;

140 лет со дня рождения Моисея Вольфа (1880-1933), ученого, агрария, репрессированного;

7 января - 90 лет со дня рождения Владимира Денисенко (1930-1984), кинорежиссера, сценариста, педагога, народного артиста УССР, репрессированного;

13 января - 120 лет со дня рождения Александра Ковиньки (настоящая фамилия - Ковинько) (1900-1985), писателя-юмориста, репрессированного;

5 марта - 140 лет со дня рождения Сергея Бернштейна (1880-1968), ученого, математика, академика Академии наук УССР;

8 марта - 80 лет со дня рождения Леонида Осыки (1940-2001), кинорежиссера, сценариста, народного артиста Украины;

22 марта - 160 лет со дня рождения Порфирия Демуцкого (1860-1927), композитора, хорового дирижера, фольклориста, педагога;

24 марта - 120 лет со дня рождения Ивана Козловского (1900-1993), оперного певца, народного артиста СССР, народного артиста Украины;

3 мая - 120 лет со дня рождения Николая Яковченко (1900-1974), актера театра и кино, народного артиста УССР;

6 июня - 110 лет со дня рождения Георгия Карпенко (1910-1977), ученого в области физико-химической механики материалов, академика Академии наук УССР;

29 июля - 155 лет со дня рождения Андрея Шептицкого (1865-1944), митрополита Украинской Греко-Католической Церкви, общественного деятеля, мецената;

2 октября - 110 лет со дня рождения Анатолия Бережного (1910-1996), ученого, химика, академика Академии наук УССР;

18 октября - 150 лет со дня рождения Владимира Резниченко (1870-1932), ученого, геолога, писателя, переводчика, художника, академика Всеукраинской академии наук;

22 октября - 140 лет со дня рождения Виктора Протопопова (1880-1957), ученого, психиатра, академика Академии наук УССР;

17 декабря - 130 лет со дня рождения Николая Кулешова (1890-1968), ученого, биолога, селекционера, академика Академии наук УССР, репрессированного;

5 марта - 150 лет со дня рождения Евгения Патона (1870-1953), ученого в области мостостроения и электросварки, основателя и первого руководителя Института электросварки Академии наук Украины, академика и вице-президента Академии наук УССР;

12 апреля - 90 лет со дня рождения Мирослава Поповича (1930-2018), философа, академика Национальной академии наук Украины;

25 июля - 120 лет со дня рождения Зинаиды Аксентьев (1900-1969), ученого, геофизика, члена-корреспондента Академии наук УССР;

11 ноября - 100 лет со дня рождения Андрея Ромоданово (1920-1993), нейрохирурга, академика Академии медицинских наук СССР;

28 ноя - 130 лет со дня рождения Зинаиды Тулуб (1890-1964), писательницы, переводчицы, репрессированного;

21 декабря - 200 лет со дня рождения Платона Симиренко (1820-1863), предпринимателя, мецената, одного из основателей рационального садоводства в Украине.

Ранее Українські Новини писали о том, какие праздники ожидают украинцев в первый месяц 2020 года.