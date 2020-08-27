подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
27 августа 2020, четверг, 17:47 2584
Президент 2020-08-27T17:50:12+03:00
Українські Новини
Зеленский пришел с цветами к месту гибели Скрябина

Зеленский пришел с цветами к месту гибели Скрябина

Кира Молчанова
Днепропетровская область, Скрябин, Кузьма, Днипро, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский посетил место гибели Скрябина. Фото: Офис президента
Владимир Зеленский посетил место гибели Скрябина. Фото: Офис президента

Во время своей поездки по Днепропетровской области Президент Украины Владимир Зеленский посетил место гибели музыканта Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина), которому недавно присвоил звание Героя Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента и опубликовала снимки возле памятного знака на месте аварии.

Туда Зеленский принес цветы, чтобы отдать дань памяти музыканту.

"Во время рабочей поездки на Днепропетровщину президент Украины Владимир Зеленский посетил место, где пять лет назад в результате ДТП погиб известный певец, телеведущий и продюсер Андрей Кузьменко", – говорится в сообщении.

Музыкант, артист и писатель Андрей Кузьменко Кузьменко погиб в 2015 году в результате столкновения его автомобиля с грузовиком у села Лозоватка Криворожского района Днепропетровской области.

Владимир Зеленский посетил место гибели Скрябина. Фото: Офис президентаВладимир Зеленский посетил место гибели Скрябина. Фото: Офис президента

Мемориал на месте гибели Кузьмы Скрябина. Фото: Офис президентаМемориал на месте гибели Кузьмы Скрябина. Фото: Офис президента

Как сообщали Українські новини, родители, друзья и музыканты с ностальгией вспоминают Скрябина на годовщину его трагической гибели.

Также аллея звезд в Киеве пополнилась памятным знаком в честь Скрябина, а также сквер в Подольском районе Киева назвали в честь Кузьмы Скрябина.

Больше новостей о: Днепропетровская область Скрябин Кузьма Днипро Владимир Зеленский

В июне мэр Днипра Филатов получил зарплату больше,...
В Днепре построили самую большую в Украине ТЭС, ко...
Зеленский назначил кировоградским губернатором зам...
Чтобы собрать стадион, Кузьме нужно было умереть: ...
В киевских школах торжественная линейка состоится 1 сентября, - КГГА
Порошенко просит НАБУ открыть дело против Венедиктовой
Новости
Продажа гостиницы "Днепр" - сигнал того, что в Украине проходят честные и прозрачные торги, - Денис Шмыгаль 17:48
Владимир Зеленский посетил место гибели Скрябина. Фото: Офис президента
Зеленский пришел с цветами к месту гибели Скрябина 17:47
В Харьковской области нашли подпольный цех, производящий тесты на коронавирус 17:40
Саакашвили хочет вернутся в Грузию и участвовать там в предвыборной кампании 17:10
Гривна ослабла. Каким будет официальный курс нацвалюты на три дня 16:48
больше новостей
Вступительная кампания-2020: МОН опубликовало список самых популярных специальностей и ВУЗов среди абитуриентов 12:13
В МОН рассказали, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками 06:20
"Укрзализныця" запускает новый региональный поезд 19:48
Пенсионеры. Фото: dobrepole.com.ua
Как получить информацию о пенсии и стаже не выходя из дома. Функции приложения от Пенсионного фонда 05:45
Перерасчет пенсий и подорожание доллара. Какие изменения ждут украинцев в сентябре 05:30
больше новостей
В 1-м квартале 2020 года цена на электроэнергию в Украине была выше, чем в Европе, — Еврокомиссия 10:00
В МОН рассказали, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками 06:20
Порвался самый большой флаг Украины, поднятый в Киеве несколько дней назад 13:56
Иностранцам на месяц запретили въезжать в Украину. Список тех, кого не касается ограничение 07:00
Работа. Фото: pixabay
С 1 сентября усиливается контроль за неофициальным трудоустройством. Какие штрафы 06:30
больше новостей
Если учитель заразится COVID-19, могут закрыть школу, — КГГА
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok