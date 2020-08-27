Зеленский пришел с цветами к месту гибели Скрябина

Во время своей поездки по Днепропетровской области Президент Украины Владимир Зеленский посетил место гибели музыканта Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина), которому недавно присвоил звание Героя Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента и опубликовала снимки возле памятного знака на месте аварии.

Туда Зеленский принес цветы, чтобы отдать дань памяти музыканту.

"Во время рабочей поездки на Днепропетровщину президент Украины Владимир Зеленский посетил место, где пять лет назад в результате ДТП погиб известный певец, телеведущий и продюсер Андрей Кузьменко", – говорится в сообщении.

Музыкант, артист и писатель Андрей Кузьменко Кузьменко погиб в 2015 году в результате столкновения его автомобиля с грузовиком у села Лозоватка Криворожского района Днепропетровской области.

Владимир Зеленский посетил место гибели Скрябина. Фото: Офис президента

Мемориал на месте гибели Кузьмы Скрябина. Фото: Офис президента

Как сообщали Українські новини, родители, друзья и музыканты с ностальгией вспоминают Скрябина на годовщину его трагической гибели.

Также аллея звезд в Киеве пополнилась памятным знаком в честь Скрябина, а также сквер в Подольском районе Киева назвали в честь Кузьмы Скрябина.

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