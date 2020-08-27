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27 серпня 2020, четвер, 17:47 9
Президент 2020-08-27T18:45:01+03:00
Українські Новини
Зеленський прийшов з квітами до місця загибелі Скрябіна

Зеленський прийшов з квітами до місця загибелі Скрябіна

Кира Молчанова
Кузьма, Володимир Зеленський, загибель людей
Володимир Зеленський відвідав місце загибелі Скрябіна. Фото: Офіс президента
Володимир Зеленський відвідав місце загибелі Скрябіна. Фото: Офіс президента

Під час своєї поїздки по Дніпропетровській області Президент України Володимир Зеленський відвідав місце загибелі музиканта Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна), якому недавно присвоїв звання Героя України.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента і опублікувала знімки біля пам'ятного знака на місці аварії.

Туди Зеленський приніс квіти, щоб віддати данину пам'яті музиканта.

"Під час робочої поїздки на Дніпропетровщину президент України Володимир Зеленський відвідав місце, де п'ять років тому в результаті ДТП загинув відомий співак, телеведучий і продюсер Андрій Кузьменко", - йдеться в повідомленні.

Музикант, артист і письменник Андрій Кузьменко загинув у 2015 році в результаті зіткнення його автомобіля з вантажівкою біля села Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області.

Владимир Зеленский посетил место гибели Скрябина. Фото: Офис президентаМемориал на месте гибели Кузьмы Скрябина. Фото: Офис президентаВолодимир Зеленський відвідав місце загибелі Скрябіна. Фото: Офіс президента

Як повідомляли Українські Новини, батьки, друзі та музиканти з ностальгією згадують Скрябіна на річницю його трагічної загибелі.

Також алея зірок в Києві поповнилася пам'ятним знаком на честь Скрябіна, а ще сквер у Подільському районі Києва назвали в честь Кузьми Скрябіна.

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