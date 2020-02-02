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  • Чтобы собрать стадион, Кузьме нужно было умереть: родители, друзья и музыканты вспоминают Скрябина
02 февраля 2020, воскресенье, 21:45 25
Шоу-бизнес 2020-02-02T21:45:46+02:00
Українські Новини
Чтобы собрать стадион, Кузьме нужно было умереть: родители, друзья и музыканты вспоминают Скрябина

Чтобы собрать стадион, Кузьме нужно было умереть: родители, друзья и музыканты вспоминают Скрябина

Ярина Вацяк
Музыканты, Музыка, Кузьма, Скрябин

Друзья, музыканты и родители в пятую годовщину смерти музыканта Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина) рассказали, каким его помнят, а также о будущем группы "Скрябин" с новым солистом.

Об этом они рассказали в интервью "Фактам ICTV".

"Сказать, что мы живем, так как жили до того, это нонсенс, это невозможно, какая острота где-то может немножечко отступила. Не забываем, потому что открываешь Facebook, а там везде Андрей, там его голос, там его песни, там вытаскивают люди все, где только кто что имеют. Такое что было, и такое, что было где-то в закоулках. И также это смотришь, и ты каждый раз понимаешь, что такого уже никогда не может быть", - говорит мама музыканта Ольга Кузьменко.

"В канун, и за пару недель после этого он снова нарастает, все кипит, кругом Андрейка. У нас в каждом помещении есть его фотографии", - говорит отец Скрябина Виктор Кузьменко.

"Мы воистину ценим, когда теряем. То есть, когда произошли эти трагические события и ушел великий человек, еще больше тех людей, которых откладывал послушать, сходить на концерт, может быть посмотреть какую-то передачу на потом. Начали стремиться догнать упущенное. И как кто-то сказал, чтобы собрать стадион, Кузьме нужно было умереть", - рассказал о певце друг Петр Таращенко.

Также рассказала о Кузьму Скрябина девушка, снявшаяся в клипе группы на песню "Мам" Виктория Терещенко, тогда ей было 6, сейчас уже 13. Девушка поделилась своими самыми яркими воспоминаниями из детства с записи этого клипа.

"Группа Скрябин существует. И сейчас в группу пришел человек, хороший человек, это его место, он не заменит Кузьму, но он на своем месте. Это Юрий Юрченко, из группы "Юркеш"", - отметил музыкальный продюсер Владимир Бебешко

Музыканты отметили, что готовятся к выпуску нового альбома в 2020 году, а новый солист Юрко Юрченко поделился своей историей из этого трагического дня.

"В этот день я ехал от родителей, именно в это время. Я под Винницей на Крайслере, меня занесло, и я также выехал на встречную полосу и прямо с левой стороны объехал, стал, меня прям потрясло, розколбасило, и я поехал в Винницу. И мне даже вкололи какую-то хрень, очень были магнитные бури, как сейчас помню, а я очень чувствую. И потом мне сестра позвонила, и эта информация меня добила и до сегодняшнего дня не отпускает", - рассказал он.

"Для меня очень важна было мнение родителей Андрея, я вижу, что они всегда, и даже просят, очень активно себя ведут, они также приезжали и говорили, не забывайте Андрюшу, как они говорят, пойте, вспоминайте постоянно, потому что он любил жизнь и я считаю это правильно!" - добавил Юрченко.

Как сообщали Українські Новини, в Кривом Роге прошел автопробег в пятую годовщину гибели Кузьмы Скрябина.

Ранее аллея звезд в Киеве пополнилась памятным знаком в честь Скрябина, а также сквер в Подольском районе Киева назвали в честь Кузьмы Скрябина. 

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