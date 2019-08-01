Аллея звезд в Киеве пополнилась памятными знаками в честь Скрябина и группы "Друга ріка"

Сегодня, 1 августа, в центре Киева на Аллее звезд установили памятные знаки в честь группы "Друга ріка" и погибшего лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко, известного под псевдонимом "Кузьма". Об этом сообщает Еспресо.TV.\r\nТак, сообщается, что аллея на Площади звезд устлана 9-ю звездами в честь музыкантов.\r\nСегодня открыли 2 звезды: группы "Друга ріка" и памяти известного украинского музыканта Андрея "Кузьмы" Скрябина.\r\nВсего в Киеве есть 31 звезда выдающимся украинцам различных сфер: спорта, кино, театра и музыки.\r\n\r\nОтмечается, что для группы "Друга ріка" открытия звезды стало неожиданным.\r\nПо данным издания, на открытии присутствовали также жена и дочь Кузьмы Скрябина. Они счастливы и благодарны, что люди продолжают восхищаться творчеством музыканта.\r\nКак сообщали Українські Новини, сквер в Подольском районе Киева назвали в честь Кузьмы Скрябина.