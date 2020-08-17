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17 августа 2020, понедельник, 14:48 345
Президент 2020-08-17T14:48:01+03:00
Українські Новини
Зеленский присвоил Кузьме Скрябину звание Героя Украины, спустя 5 лет после его смерти

Зеленский присвоил Кузьме Скрябину звание Героя Украины, спустя 5 лет после его смерти

Александр Савич
Герой Украины, Скрябин, Награждение госнаградами, Президент Владимир Зеленский
Скрябин. Фото: facebook.com/skryabinofficial
Скрябин. Фото: facebook.com/skryabinofficial

Вслед за награждением Тины Кароль, Потапа и Ирины Билык за значительный вклад в развитие государства, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении посмертно Андрею Кузьменко (более известному как Кузьма Скрябин) звание Героя Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщают Українські Новини.

Сегодня популярному музыканту исполнилось бы 52 года. 5 лет назад Кузьма Скрябин трагически погиб в автомобильной катастрофе на 86 километре трассы «Кировоград – Кривой Рог – Запорожье».

"Его гибель стала настоящим шоком для всего общества. Он был таким искренним и открытым, таким своим, что в тот страшный день каждый из нас почувствовал, что потерял родного, близкого человека", – написал Зеленский.

Зеленский также назвал Кузьму Скрябина настоящим защитником Украины, оружием которого были ручка, бумага и микрофон.

"Сегодня нам очень не хватает Андрея. Артиста, поэта, волонтера. Человека. Украинца. Который очень хотел, чтобы люди в его стране жили мирно и счастливо.

Сегодня я подписал указ о присвоении Андрею Кузьменко звание Героя Украины", – также написал Зеленский.

Как сообщали Українські новини, родители, друзья и музыканты с ностальгией вспоминают Скрябина на годовщину его трагической гибели.

Также аллея звезд в Киеве пополнилась памятным знаком в честь Скрябина, а также сквер в Подольском районе Киева назвали в честь Кузьмы Скрябина.

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