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22 августа 2020, суббота, 07:00 14
Афиша 2020-08-22T07:00:01+03:00
Українські Новини
День Независимости Украины-2020: куда сходить на длинные выходные в Киеве

День Независимости Украины-2020: куда сходить на длинные выходные в Киеве

Елизавета Кесельман
День независимости, День независимости Украины, Марш защитников Украины, Афиша мероприятий на день Независимости
Военный парад на День Независимости
Военный парад на День Независимости

В День Независимости Украины в центре внимания находится столица страны Киев, где пройдет торжественное празднование самого главного праздника в истории государства. По случаю торжества, украинцы будут отдыхать три дня ( с 22 августа – субботы по 24 августа – понедельник). Українські Новини собрали основную афишу мероприятий, которые пройдут в Киеве в эти дни.

Согласно традиции, в День независимости в столице пройдет Марш защитников Украины, поднятие государственного флага и минута молчания у памятного Креста, шествие и музыкальная программа на Майдане Незалежности и другие торжества государственного уровня. Однако в связи с карантином, возможно, часть из них будет отменена.

  • В 9:30 - 10:00 состоится сбор участников в парке имени Шевченко, возле Красного корпуса университета им. Тараса Шевченко, г.. Киев. Построение в колонны;
  • В 11:00 - 13:30 - Шествие Ветеранов. Ветеранские колонны боевых частей исключительно с патриотической символикой или символикой самых частей пройдут по маршруту: бульвар Т. Шевченко - улица Крещатик - Майдан Незалежности - Европейская площадь;
  • В 14:00 - 15:00 - Чествование погибших героев. Возложение цветов у Стены Памяти в Свято-Михайловского Златоверхого кафедрального собора на Михайловской площади;
  • В 15:30 - 17:00 - Вече на Майдане Независимости;
  • В 17:00 - 21:00  состоится акция Патриотическое слово.

В честь праздников, в рамках "Лета на ВДНХ" под открытым небом будут работать фэнтези-парк, зоопарк, пространство семейного отдыха, детские зоны развлечений, прокат велосипедов и самокатов.

В арт-студии "Лiхтарик" пройдут мастер-классы по гончарному мастерству, живописи и петриковской росписи.

Кроме того, в Макаровском районе, ко Дню Независимости состоится масштабное мероприятие, которое называется фестиваль воздушных шаров "Монгольфьерия. Я – гражданин", в ходе которого планируется установить сразу два рекорда: самое большое количество воздухоплавателей в вышиванках и самое массовое исполнение гимна на воздушных шарах.

В день Государственного флага, 23 августа, в Docker Pub состоится концерт "Воплi Вiдоплясова", а в Carribean Club пройдет STAND-UP.

Кроме того, 23 августа в Пирогово пройдет забег, приуроченный к празднованию Дня Государственного флага и Дня Независимости Украины. Это спортивный праздник от Top Runners для всех, кто любит бег и Украину.

Запланирован забег в вышиванках 5 или 10 км живописными дорожками крупнейшего в Европе музея под открытым небом.

На финише каждого участника ждет праздничный подарок – тематическая серебряная подвеска.

Еще один забег в вышиванках пройдет 24 августа на территории ВДНХ. Дистанции от 100 м до 21,1 км. Предварительная регистрация обязательна.

24 августа группа Океан Ельзы даст традиционный концерт в честь Дня Независимости, который в этом году пройдет в онлайн-режиме. Трансляции на страницах группы в социальных сетях, а также на телеканале "Украина". Начало в 23:00.

Также 24 августа состоится шестичасовой вертикальный музыкальный фестиваль BRO! FEST. Инициатор BRO! FEST – Diezel, участник легендарной группы Green Grey, которые запатентовали новый в мире формат концертов – вертикальный концерт.

Сцена будет расположена на крыше корпуса гостиницы "Братислава", а зрители будут находиться на балконах номеров в соседнем здании, соблюдая все правила карантина (группы людей не более четырех человек и дистанция в 1,5 м).

Diezel соберет знаковых рок-артистов украинской сцены, которые за годы независимости Украины стали легендами, а их имена знает каждый.

На фестивале выступят: Green Grey, Vopli Vidoplyasova, "Табула Раса", "Скрябин" вместе с Yurcash и DJ Толя-месячные трАНбоны.

Помимо этого, с 14 августа по 13 сентября на Певчем Поле пройдет выставка цветов "Мультлэнд", где можно будет увидеть героев любимых мультфильмов, выполненных в необычном виде.

Кроме того, с 21 по 23 августа возле 12 павильона ВДНХ проходит Всеукраинский архитектурный фестиваль PROSTONEBA. Посетителей ждут мастер-классы и презентации от разных архитекторов и дизайнеров, а также выставка современных технологий. Вход бесплатный.

Также на этих выходных продолжится Киевский международный кинофестиваль "Молодость", в рамках которого можно посмотреть около 250 фильмов режиссеров из разных стран.

Как сообщали Українські Новини, на конец августа в Украине ожидается теплая и приятная погода. 

Также в КГГА заявили, что мероприятия ко Дню Независимости в Киеве будут проходить с учетом карантинных мер.

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