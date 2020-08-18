В КГГА призвали украинцев сделать прививку от гриппа из-за пандемии коронавируса

Директор департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентина Гинзбург призывает украинцев сделать прививку от гриппа из-за пандемии коронавируса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини.

"Коронавирусная инфекция и грипп сами по себе очень опасны. Только представьте, на что они способны объединив усилия. Как минимум - такая синергия может значительно повысить количество инфекционных больных... Как никогда в этом году я призываю привиться против гриппа. Вакцинированный человек, даже заболев, обычно переносит болезнь легче, без осложнений и госпитализации", - сказала она.

По ее словам, прививка против гриппа в этом году должна войти в "обязательную программу" каждого сознательного человека, особенно внимательными, по убеждению Гинзбург, должны быть люди из групп риска (те, кто страдает хроническими заболеваниями или ожирением), беременные женщины и родители, которые должны быть ответственными за жизнь и здоровье своих детей.

Гинзбург отмечает, что одновременная вспышка двух болезней может быть опасной для населения, поэтому стоит воспользоваться прививкой от гриппа, которая в отличие от коронавируса есть, чтобы обезопасить себя хотя бы от одной болезни.

Как сообщали Українськi Новини, согласно статистике Государственной службы статистики за январь-май, от болезни органов дыхания умерли 5 057 человек (в том числе от гриппа и пневмонии – 2 699).

17 августа количество заболевших коронавирусом в Киеве увеличилось на 88 человек до 10 730, умерших - на 1 до 155.

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