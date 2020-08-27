На фильм "Схидняк" в День Независимости в 2 городах Днепропетровской области никто не пришел

Владелец кинотеатров в Покровском и Никополе (Днепропетровская область) Антон Гончаров сообщил, что 24 августа, в День Независимости, на киносеансы украинской военной драмы "Схидняк" никто из зрителей не пришел.

Об этом владелец кинотеатров заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Уважаемые ценители украинского кино - это к вам! На фотографиях ниже 2 зала моих кинотеатров. 184 места в Покровском, и 65 мест в Никополе. На фото время сразу после 16:30 - именно в это время должен быть сеанс фильма "Схидняк" 24 августа, День Независимости, выходной.

Поэтому, когда в следующий раз будете спрашивать о наших, украинских, фильмах - смотрите на эти фото. Когда будете называть меня "сепаром" за непоказ, как вам кажется, киношедевра - смотрите на эти фото. И перед тем как выливать тонны г*вна на окружающих, спросите себя - а нужно ли это кино вам? Действительно ли эти фильмы ваши?" - написал Гончаров.

Напомним, 20 августа вышел в ограниченный кинопрокат новый фильм украинского производства "Схидняк". Сюжет фильма основан на реальных событиях во время вооруженного конфликта на Донбассе и рассказывает об одном дне из жизни двух украинских военнослужащих - "Бороды" и "Режиссера".

"Борода" - неугомонный оптимист, который может решить любой вопрос. А "Режиссер" является его противоположностью. Первый родом с Донбасса, он старше и до войны был простым рабочим, а второй - молодой интеллигент с Западной Украины.

24 августа Президент Украины Владимир Зеленский вручил награды военнослужащим, медикам, ученым, учителям ко Дню Независимости.

Как сообщали Українські Новини, 18 июля в Украине стартовал бесплатный онлайн-фестиваль французских комедий.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости