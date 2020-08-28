Супрун рассказала, почему не стоит практиковать похудение "на кефире"

Кефир - представитель ферментированных продуктов. Такие продукты содержат живые микроорганизмы, которые играют важную роль в работе кишечника. В кефире содержится до 50 различных видов молочнокислых бактерий, уксуснокислых бактерий, а также дрожжи. Но, если хотите сбросить вес, не стоит практиковать похудения "на кефире".

Об этом на своей странице в Facebook написала бывший министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун.



Польза кефира

Органические кислоты и бактериоцины кефира имеют противомикробную активность в отношении широкого спектра патогенов - сальмонелл, стафилококков, листерий и кандид.





Стакан кефира в день (в течение не менее 1-1,5 месяца) снижает воспалительные маркеры в крови, повышение которых возникает вследствие некоторых хронических болезней.





Регулярное потребление кефира хорошо влияет на уровень сахара в крови и может быть полезным в качестве дополнительной терапии в предотвращении диабета.





Кефир помогает кишечнику быстрее и успешнее избавляться от вчерашнего ужина и облегчает запоры.





Потребление кефира может быть одним из профилактических средств против развития кариеса.



Лактазная недостаточность



"В молочных продуктах в разном количестве содержится лактоза, а для ее расщепления и последующего усвоения необходимо производить фермент лактазу. Этот фермент расщепляет дисахарид на моносахариды, которые всасываются в кишечнике и усваиваются нашим организмом. Если такая опция в организме не срабатывает - сахар не всасывается. Тогда его потребляют микроорганизмы нашей микробиоты. При этом они образуют большое количество газов, что является классическим симптомом при непереносимости лактозы", - написала она.

Кефир имеет значительно меньше количество лактозы, чем молоко, поэтому он гораздо лучше усваивается. Да и сами микроорганизмы, содержащиеся в кефире, тоже помогают справиться с лактозой.

Кефир и диета



Если вы хотите сбросить вес, не стоит практиковать похудения "на кефире". И кефир, и желудочный сок имеют низкие значения рН. Не получая другой пищи, "пустой" желудок будет производить еще больше желудочного сока и переваривать свою собственную слизистую оболочку. В таком случае, конечно, похудеть точно удастся, но можно надолго стать новым пациентом гастроэнтеролога.

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