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28 августа 2020, пятница, 06:30 433
Жизнь 2020-08-28T07:00:01+03:00
Українські Новини
Супрун рассказала, почему не стоит практиковать похудение "на кефире"

Супрун рассказала, почему не стоит практиковать похудение "на кефире"

Валерия Драгомирова
Похудение, Кефир, Супрун Ульяна
Кефир. Фото: pixabay
Кефир. Фото: pixabay

Кефир - представитель ферментированных продуктов. Такие продукты содержат живые микроорганизмы, которые играют важную роль в работе кишечника. В кефире содержится до 50 различных видов молочнокислых бактерий, уксуснокислых бактерий, а также дрожжи. Но, если хотите сбросить вес, не стоит практиковать похудения "на кефире". 

Об этом на своей странице в Facebook написала бывший министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун. 

Польза кефира

  • Органические кислоты и бактериоцины кефира имеют противомикробную активность в отношении широкого спектра патогенов - сальмонелл, стафилококков, листерий и кандид.

  • Стакан кефира в день (в течение не менее 1-1,5 месяца) снижает воспалительные маркеры в крови, повышение которых возникает вследствие некоторых хронических болезней.

  • Регулярное потребление кефира хорошо влияет на уровень сахара в крови и может быть полезным в качестве дополнительной терапии в предотвращении диабета.

  • Кефир помогает кишечнику быстрее и успешнее избавляться от вчерашнего ужина и облегчает запоры.

  • Потребление кефира может быть одним из профилактических средств против развития кариеса.


Лактазная недостаточность

"В молочных продуктах в разном количестве содержится лактоза, а для ее расщепления и последующего усвоения необходимо производить фермент лактазу. Этот фермент расщепляет дисахарид на моносахариды, которые всасываются в кишечнике и усваиваются нашим организмом. Если такая опция в организме не срабатывает - сахар не всасывается. Тогда его потребляют микроорганизмы нашей микробиоты. При этом они образуют большое количество газов, что является классическим симптомом при непереносимости лактозы", - написала она. 

Кефир имеет значительно меньше количество лактозы, чем молоко, поэтому он гораздо лучше усваивается. Да и сами микроорганизмы, содержащиеся в кефире, тоже помогают справиться с лактозой.

Кефир и диета

Если вы хотите сбросить вес, не стоит практиковать похудения "на кефире". И кефир, и желудочный сок имеют низкие значения рН. Не получая другой пищи, "пустой" желудок будет производить еще больше желудочного сока и переваривать свою собственную слизистую оболочку. В таком случае, конечно, похудеть точно удастся, но можно надолго стать новым пациентом гастроэнтеролога.

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