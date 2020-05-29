Эксперты назвали три лучших продукта для здоровья костей и зубов

По мнению экспертов, чтобы кости были крепкими и здоровыми, в рационе в значительном количестве должны присутствовать кальций и витамин D. Ведущий "Полезной программы" Александр Лукьяненко вместе с экспертами проекта составили рейтинг продуктов, употребление которых поможет предотвратить развитие остеопороза, укрепить кости и улучшить состояние зубов.

Об этом пишет пресс-служба "Интера".



Кальций помогает поддерживать рост и силу костей, а также здоровую структуру зубов. А витамин D улучшает всасываемость кальция. Эти питательные вещества важны для нашего организма не только в раннем возрасте, но и на протяжении всей жизни.



Кальмары



Чем полезны



Кальмары положительно влияют на эндокринную систему, улучшают зрение, нормализуют давление, формируют мышцы и укрепляют кости, так как в них содержится необходимый для этого белок. Также их мясо богато витаминами и минералами, по многим показателям кальмары даже полезнее рыбы. Так, фосфор в кальмарах играет важную роль в формировании и поддержании здоровья костей и зубов. Магний участвует в развитии костной ткани, сокращении мышц, здоровье зубов и работе иммунной системы. А витамин С, который присутствует в кальмарах, просто незаменим для здоровья костей, зубов и десен.



Как употреблять



Норма потребления кальмаров для взрослых и детей старше 10 лет – 100-150 граммов в день. Этот продукт можно постепенно вводить в рацион питания малышам с 2-х лет при условии отсутствия аллергии на морепродукты – с расчетом 10 граммов в день на каждый год ребенка



Как выбрать



При покупке обратите внимание, чтобы кальмары были достаточно толстыми, с твердой белой мякотью и легким морским запахом. Лучше выбирать продукт сухой заморозки в вакуумной упаковке. Если кальмар продается в брикетах, то при правильном замораживании каждая тушка должна легко отделяться от других. Желательно, чтобы вес ледяной глазури не превышал 10% от общего веса кальмара. Если мясо кальмара желтого или сиреневого цвета, скорее всего, кальмар был заморожен вторично.

Кальмары. Фото: пресс-служба "Интера"

Соя

Чем полезна



Соя является полноценным белковым продуктом, в котором есть всевозможные аминокислоты. Именно она способна значительно укрепить костные ткани и ускорить обмен веществ. Витамины, которые содержатся в этом продукте, действуют на организм как эликсир молодости, предотвращая преждевременное старение. А еще соя богата макро- и микроэлементами: бета-каротином, фолиевой кислотой, калием, кальцием, фосфором, магнием и натрием. За счет содержащихся в ней биологических веществ снижается уровень холестерина. А еще соевые компоненты работают как антиоксиданты, что является профилактикой онкозаболеваний.



Как употреблять

Соя помогает разнообразить питание и обогатить организм ценными веществами, однако, употребляя только соевые продукты, человек все равно не сможет перекрыть суточную норму белка. Поэтому в рационе должны также присутствовать мясо, рыба и такие продукты, как чечевица, орехи и грибы. Не стоит забывать, что соевое мясо содержит очень много растительной клетчатки, из-за чего довольно плохо усваивается в организме. Именно поэтому сою врачи не рекомендуют употреблять людям с проблемами кишечного тракта – с гастритом и язвенной болезнью.



Как выбрать



Соевые бобы лучше всего выбирать в прозрачной упаковке или на развес, чтобы внимательно рассмотреть продукт. Качественные зерна сои должны быть целыми, без повреждений или сколотых участков. При выборе соевого мяса смотрите, чтобы кусочки были цельными. На упаковке соевого молока должны быть указаны ингредиенты только растительного происхождения. А качественный тофу – молочного цвета.





Соя. Фото: пресс-служба "Интера"

Творог



Чем полезен



Творог содержит незаменимые аминокислоты, богат витаминами А, Р, Е, В, В2, В6 и В12. В его составе – фолиевая кислота, соли кальция, железо, натрий, магний, медь, цинк, фтор и фосфор. Творог необходим для роста и обновления всех тканей организма, особенно костной ткани. Также он полезен для работы нервной системы, сердечной деятельности и кроветворения.



Как употреблять



Чтобы извлечь максимальную пользу для организма, творог рекомендуется употреблять после 13:00. В этом случае он послужит не только источником белка, но также кальция и других полезных веществ. Обезжиренный творог лучше употреблять со сметаной. Кстати, любой творог не сочетается со сладостями и орехами, лучше добавить в него зелень укропа, петрушки или чеснок. Для детей рекомендована суточная норма творога – 100-150 граммов.



Как выбрать



Прежде всего, смотрите на наименование продукта и маркировку. Если хотите купить творог, то и на упаковке ищите слово "творог", а не "творожный продукт" или "творожок". Сама упаковка должна быть герметичной, а творог – иметь молочный запах и однородную консистенцию. Кроме того, любое отклонение от белого цвета свидетельствует о фальсификации. И не покупайте пастообразный творог, продукт с кислым запахом или если он синеет при добавлении йода.

Творог. Фото: пресс-служба "Интера"



Как сообщали Українські Новини, эксперты рассказали, какие три продукта наиболее полезны для красоты волос и ногтей.