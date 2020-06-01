подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Lifestyle
  • Диетологи рассказали, какое мясо птицы самое полезное и может уберечь от сердечно-сосудистых заболеваний
01 июня 2020, понедельник, 19:30 67
Lifestyle 2020-06-01T19:30:01+03:00
Українські Новини
Диетологи рассказали, какое мясо птицы самое полезное и может уберечь от сердечно-сосудистых заболеваний

Диетологи рассказали, какое мясо птицы самое полезное и может уберечь от сердечно-сосудистых заболеваний

Ирина Николенко
Мясо, Мясо птицы, Диетолог, Полезная программа, Советы диетологов
Как выбрать мясо. Фото: ток-шоу
Как выбрать мясо. Фото: ток-шоу "Полезная программа"

После того, как эксперты составили рейтинг самого полезного мяса, диетологи рассказали какое мясо птицы самое полезное для здоровья – куриное, утиное, гусиное или индюшачье, на что стоит обращать внимание при выборе и от каких болезней оно может уберечь. Об этом сообщается в анонсе "Полезной программы", которая выйдет 2 июня, в 10:00 на телеканале "Интер".

Мясо птицы имеет высокие питательные и диетические свойства. В нем много ценных белков, витаминов, минералов и аминокислот. В его состав входят полиненасыщенные жирные кислоты, благодаря чему оно хорошо усваивается организмом. Также способствует профилактике инсульта, гипертонии, болезней сердца, поддерживает нормальный уровень обмена веществ и повышает иммунитет.

Какое мясо птицы самое полезное. Фото: ток-шоу Какое мясо птицы самое полезное. Фото: ток-шоу "Полезная программа"

"Самое полезное в куриных, индюшачьих и утиных тушках – белки, они – "строительный материал" для наших мышц и костей, да и крепкий иммунитет при отсутствии в меню животных белков вряд ли возможен", – рассказал диетолог Александр Кущ.

Также в мясе птицы содержится много полезных для организма витаминов.

"К тому же птица – замечательный источник железа, необходимого для кроветворения; магния, отвечающего за нормальную работу нервной системы; цинка, способствующего обновлению тканей; фосфора, улучшающего работу мозга, и калия, необходимого для поддержки оптимального кровяного давления. По содержанию белка курица обгоняет всех жителей птичника. Индейка по праву завоевала пальму первенства как самое диетическое мясо. А вот утка – это, скорее, деликатес, а не повседневное блюдо, так как ее мясо самое жирное и калорийное по сравнению с другими видами – 365 ккал/100 г", – сообщил диетолог. 

Как выбирать мясо птицы. Фото: ток-шоу Как выбирать мясо птицы. Фото: ток-шоу "Полезная программа"

Как правильно выбирать мясо, на что обращать внимание, можно ли похудеть на "птичьей" диете и на множестов других вопросов отвечут эксперты ток-шоу "Полезная программа". Программа выйдет 2 июня, в 10:00 на телеканале "Интер". Звездные гости выпуска – актер Виталий Борисюк, певец Владимир Гришко, телеведущая Светлана Вольнова.

Анонс тематических выпусков "Полезной программы" на телеканале "Интер":

3 июня, в 10:00 – ТОП-3 популярных заправок

4 июня, в 10:00 – рейтинг самых качественных сосисок

5 июня, в 10:00 – спецвыпуск, посвященный ТОП-3 продуктов для улучшения пищеварения.

6 июня, в 10:00 – ТОП-3 самых популярных сладостей.

Раннее Українські Новини сообщали, эксперты рассказали, какие продукты самые полезные для  сохранения здоровья и красоты волос и ногтей. Также рейтинг полезных продуктов, употребление которых поможет очистить сосуды и укрепить сердечную мышцу.

Больше новостей о: Мясо Мясо птицы Диетолог Полезная программа Советы диетологов

В Украине подскочили в цене фрукты, говядина и кру...
Беларусь приостановила импорт мяса птицы из Винниц...
Злаковые продукты вредны в больших количествах, - ...
Эксперты рассказали, какие три продукта наиболее п...
Отстраненного из-за стрельбы в Броварах главу полиции Винницкой области повысили
"Слуга народа" поддержала кандидатуру Ткаченко на должность министра культуры
Новости
Угрожавший в сентябре взорвать мост Метро экс-военный находится на психиатрическом лечении 20:16
Отстраненного из-за стрельбы в Броварах главу полиции Винницкой области повысили 20:03
В мире ослабляют требования к банкам, чтобы они больше кредитовали, а в Украине – "зажимают" 19:46 Мнение
Арахамия задекларировал квартиру в Киеве, земельные участки и 9,1 млн гривен доходов 19:44
В Киевской области открылись более сотни детсадов 1 июня 19:36
больше новостей
Летом в Украине повысят пенсии: кого это коснется и на сколько вырастут выплаты 05:30 Инфографика
КПП
На КПП "Тиса" километровые очереди: авто пограничников сбросили в кювет, пункт пропуска закрыли 15:52
С 1 июня водителям будут рассылать "письма счастья": где установлены камеры видеофиксации 19:52
После двухдневного спада количество новых случаев коронавируса в Украине снова выросло 09:45
SpaceX. Фото: twitter.com/nasahqphoto
В США готовятся к запуску SpaceX. Прямая трансляция 21:16
больше новостей
Сегодня Киев празднует День города. Программа празднований 06:13
В Госрезерве "мыши съели" зерна на 800 млн гривен, - МВД 17:35
Сегодня Украина переходит к следующему этапу смягчения карантина. Что изменится 11:39 Инфографика
Снег в Карптах. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112
В последний день весны Карпаты засыпало снегом 11:50
В Карпатах в начале лета может выпасть до 15 см снега. Спасатели предупредили о метели и шквалах 22:06
больше новостей
Турция откроет границы для украинцев с 1 июля
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok