Диетологи рассказали, какое мясо птицы самое полезное и может уберечь от сердечно-сосудистых заболеваний

После того, как эксперты составили рейтинг самого полезного мяса , диетологи рассказали какое мясо птицы самое полезное для здоровья – куриное, утиное, гусиное или индюшачье, на что стоит обращать внимание при выборе и от каких болезней оно может уберечь. Об этом сообщается в анонсе "Полезной программы", которая выйдет 2 июня, в 10:00 на телеканале "Интер".

Мясо птицы имеет высокие питательные и диетические свойства. В нем много ценных белков, витаминов, минералов и аминокислот. В его состав входят полиненасыщенные жирные кислоты, благодаря чему оно хорошо усваивается организмом. Также способствует профилактике инсульта, гипертонии, болезней сердца, поддерживает нормальный уровень обмена веществ и повышает иммунитет.

Какое мясо птицы самое полезное. Фото: ток-шоу "Полезная программа"

"Самое полезное в куриных, индюшачьих и утиных тушках – белки, они – "строительный материал" для наших мышц и костей, да и крепкий иммунитет при отсутствии в меню животных белков вряд ли возможен", – рассказал диетолог Александр Кущ.

Также в мясе птицы содержится много полезных для организма витаминов.

"К тому же птица – замечательный источник железа, необходимого для кроветворения; магния, отвечающего за нормальную работу нервной системы; цинка, способствующего обновлению тканей; фосфора, улучшающего работу мозга, и калия, необходимого для поддержки оптимального кровяного давления. По содержанию белка курица обгоняет всех жителей птичника. Индейка по праву завоевала пальму первенства как самое диетическое мясо. А вот утка – это, скорее, деликатес, а не повседневное блюдо, так как ее мясо самое жирное и калорийное по сравнению с другими видами – 365 ккал/100 г", – сообщил диетолог.

Как выбирать мясо птицы. Фото: ток-шоу "Полезная программа"

Как правильно выбирать мясо, на что обращать внимание, можно ли похудеть на "птичьей" диете и на множестов других вопросов отвечут эксперты ток-шоу "Полезная программа". Программа выйдет 2 июня, в 10:00 на телеканале "Интер". Звездные гости выпуска – актер Виталий Борисюк, певец Владимир Гришко, телеведущая Светлана Вольнова.

Анонс тематических выпусков "Полезной программы" на телеканале "Интер":

3 июня, в 10:00 – ТОП-3 популярных заправок

4 июня, в 10:00 – рейтинг самых качественных сосисок

5 июня, в 10:00 – спецвыпуск, посвященный ТОП-3 продуктов для улучшения пищеварения.

6 июня, в 10:00 – ТОП-3 самых популярных сладостей.

Раннее Українські Новини сообщали, эксперты рассказали, какие продукты самые полезные для сохранения здоровья и красоты волос и ногтей. Также рейтинг полезных продуктов, употребление которых поможет очистить сосуды и укрепить сердечную мышцу.