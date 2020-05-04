В Украину из Польши поставили курятину с сальмонеллой, - Госпродпотребслужба

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей заявляет, что в курятине, которую Польша экспортировала в Украину, была обнаружена сальмонелла в то время, как 7 стран отказалось от закупки украинской курятины из-за птичьего гриппа.

Об этом говорится в сообщении Главного управления ведомства в Николаевской области, передают Українськi Новини.

"В Госпродпотребслужбу поступило информационное сообщение системы RASFF от 16 апреля 2020 года №2020.1664 о выявлении Salmonella Enterica ser. Enteridis в замороженных четвертях куриных, экспортированных из Польши", - сказано в нем.

Согласно ст. 20 закона "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов", операторы рынка обязаны изымать пищевые продукты, которые находятся в обращении, если установлено, что эти продукты могут вызвать вредное воздействие на здоровье человека.

Как сообщали Українськi Новини, МХП приостановил экспорт курятины в ЕС из-за птичьего гриппа в Украине.

Ранее в Виннице из-за вспышки птичьего гриппа было уничтожено 22 тысячи голов птиц.