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  • В Украину из Польши поставили курятину с сальмонеллой, - Госпродпотребслужба
04 мая 2020, понедельник, 16:05 1642
Экономика 2020-05-04T16:16:20+03:00
Українські Новини
В Украину из Польши поставили курятину с сальмонеллой, - Госпродпотребслужба

В Украину из Польши поставили курятину с сальмонеллой, - Госпродпотребслужба

Ярина Вацяк
Экспорт, Сальмонелла, Курятина, Госпродпотребслужба
Курица курятина филе Фото: МХП
Курица курятина филе Фото: МХП

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей заявляет, что в курятине, которую Польша экспортировала в Украину, была обнаружена сальмонелла в то время, как 7 стран отказалось от закупки украинской курятины из-за птичьего гриппа.

Об этом говорится в сообщении Главного управления ведомства в Николаевской области, передают Українськi Новини.

"В Госпродпотребслужбу поступило информационное сообщение системы RASFF от 16 апреля 2020 года №2020.1664 о выявлении Salmonella Enterica ser. Enteridis в замороженных четвертях куриных, экспортированных из Польши", - сказано в нем.

Согласно ст. 20 закона "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов", операторы рынка обязаны изымать пищевые продукты, которые находятся в обращении, если установлено, что эти продукты могут вызвать вредное воздействие на здоровье человека.

Как сообщали Українськi Новини, МХП приостановил экспорт курятины в ЕС из-за птичьего гриппа в Украине.

Ранее в Виннице из-за вспышки птичьего гриппа было уничтожено 22 тысячи голов птиц.

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