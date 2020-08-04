В Одессе сальмонеллез отправил в больницу шестерых посетителей ресторана

В Одессе, около которой опять выросла пробка из машин желающих попасть на курорт, шесть человек попали в инфекционную больницу после банкета, в одном из одесских ресторанов.

Об этом сообщает издание "Думская" со ссылкой на комментарий заместителя главного санитарного врача Одесской области Сергея Дементьева.

Так, с диагнозом "сальмонеллез" госпитализировали пять взрослых и одного ребенка, которые посетили банкет в одном из ресторанов 29 июля. На следующий день им стало плохо: них поднялась температура, появились боли в животе, началась рвота и диарея.

В ресторан, где накануне были заболевшие, пришла проверка, Оказалось, что мясо, морепродукты и яйца там хранят без надлежащей маркировки, а продукты на складе хранятся при слишком высокой температуре. Грязное оборудование и инвентарь ресторана располагался в захламленных помещениях, а посуда находилась на деревянных поверхностях, что запрещено нормами.

Ресторан закрыли на проверку.

Как сообщали Українські Новини, в Запорожье 12 человек госпитализированы с сальмонеллезом. Все они питались в одном буфете.

В мае из Польши в Украину пытались ввезти курятину, в которой обнаружили сальмонеллу.